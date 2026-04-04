Dàn sao Gen Z sẽ hát ở lễ hội Forestival

Hiếu Thứ Hai, Grey D, Phùng Khánh Linh lần đầu tham gia lễ hội âm nhạc "Forestival 2026" vào tháng 5.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết việc mời các nghệ sĩ Gen Z trong đêm nhạc ngày 30/5, diễn ra tại quảng trường Bình Minh, Ninh Bình là thành công của lễ hội. Bởi họ là những gương mặt trẻ, sáng tạo, có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ hiện nay.

"Chúng tôi kỳ vọng các ca sĩ mang đến nguồn năng lượng bùng nổ với lượng fan đông đảo", Cao Trung Hiếu nói.

Ngoài ra, show còn có sự tham gia của rapper Đen Vâu, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Vũ Cát Tường, 2plliz. Lần thứ hai họ hát ở lễ hội, sau mùa đầu năm ngoái.

Hiếu Thứ Hai trong một chương trình diễn ra ở Gia Lai cuối tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỗi ca sĩ sẽ trình diễn trong khoảng 20 phút, thể hiện loạt hit cùng bản phối mới. Nhiều màn kết hợp của dàn nghệ sĩ được giữ kín đến phút chót để tạo bất ngờ. Giám đốc âm nhạc Long Nguyễn cho biết cố gắng đưa những thanh âm thiên nhiên vào từng bản hòa âm để tạo ra màu sắc khác biệt cho chương trình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn (trái) và 2pillz tại buổi họp báo chương trình sáng 4/4 tại TP HCM. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Lễ hội năm nay mang thông điệp "Chiến binh Bình Minh", lấy cảm hứng từ việc các nhà khảo cổ học khai quật được bộ xương người tiền sử niên đại 12.000 -12.500 năm tại hang Thung Bình 1, vết thương trên cơ thể cho thấy đây là một chiến binh cổ xưa. Đây là bằng chứng cho thấy Tràng An không chỉ là di sản văn hóa thiên nhiên mà còn là "bảo tàng sống" của lịch sử nhân loại. Lần thứ hai tổ chức, Forestival 2026 hướng đến việc kêu gọi giữ gìn và bảo tồn di sản thiên nhiên.

Ông Nguyễn Cao Tấn - Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - cho biết cơ quan quản lý quyết tâm đưa festival trở thành một trong chuỗi hoạt động chiến lược của tỉnh về phát triển đời sống văn hóa, nghệ thuật.

"Chúng tôi muốn hướng đến một sự kiện với những màn trình diễn trọn vẹn, nơi khán giả và nghệ sĩ có thể kết nối, hòa chung nhịp đập với không gian âm nhạc", ông Cao Tấn nói.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu nói về ý tưởng thực hiện Lễ hội âm nhạc Forestival 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chương trình do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình kết hợp các đơn vị tổ chức lần đầu năm 2025, thu hút 25.000 khán giả tại sân khấu đảo Khê Cốc, Tràng An. Song song đêm nhạc là chuỗi hoạt động gồm trồng 1.000 cây xanh tại rừng Cúc Phương. Ban tổ chức trích 500 triệu đồng tiền bán vé góp phần bảo tồn loài voọc mông trắng.

Lễ hội âm nhạc Forestival 2025 Các tiết mục trong "Forestival 2025". Video: Ban tổ chức cung cấp

Hoàng Dung