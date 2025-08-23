Dàn sao gen Z dự chung kết 'Em xinh say hi'

Các "em xinh" tạo dáng trên thảm hồng.
Orange mặc áo cúp ngực phối boots da, có mặt từ sớm tại phim trường ở quận 12, tối 23/8. Ca sĩ là một trong những gương mặt vào chung kết, được khán giả dự đoán đoạt giải thưởng chung cuộc.
Ban tổ chức phát sóng phần thi nhóm của top 16, đã ghi hình từ trước. Sau đó, gala trao giải sẽ lên sóng trực tiếp lúc 21h30.
Lamoon gắn phụ kiện hình ánh trăng lên áo, gợi nhắc nghệ danh của cô. "Tân binh" làng nhạc ghi tên vào vòng cuối bên cạnh các đàn chị.
Cô tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, 22 tuổi. Lamoon từng vào top 6 Vietnam Idol 2023, được giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn khen có chất giọng nghe dễ chịu. Hồi tháng 4, cô đóng vai Út Khờ trong phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Muội phối "cây" hồng theo phong cách Y2K dự sự kiện. Cô có mặt để cổ vũ tinh thần, chúc mừng cho các đồng nghiệp đi tới vòng cuối. Ca sĩ từng là nhân tố triển vọng của show nhưng bị loại sau tập 8.
Ánh Sáng AZA - thí sinh nhỏ tuổi nhất show - mặc trẻ trung. Cô từng khiến khán giả tiếc nuối khi dừng chân sau Live Stage 3.
Ca sĩ tên thật là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, 19 tuổi, từng gia nhập nhóm SGO48 - một nhánh của mô hình idol Nhật Bản tại Việt Nam - lúc 12 tuổi. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô tập trung vào việc học, chuẩn bị cho hướng phát triển solo. Năm 2024, ca sĩ phát hành EP đầu tay mang tên AZA, hợp tác nhạc sĩ Kai Đinh, đồng thời lấy tên sản phẩm làm nghệ danh mới. Tại Em xinh say hi, Ánh Sáng từng có tiết mục Run (Tổng Đài sáng tác) gây ấn tượng, đứng top 1 âm nhạc thịnh hành YouTube.
Juky San phối đồ cảm hứng vị lai (futurism) dự chương trình. Ở vòng solo của chung kết, cô biểu diễn Người đầu tiên với thông điệp khát khao về tình yêu vĩnh cửu. Khán giả mong chờ Juky San vào top 5 chung cuộc, nhận xét cô có nhiều cố gắng.
Ca sĩ nói xem show như một cuộc tập huấn - nơi tất cả kỹ năng được rèn luyện, trau dồi.
Chi Xê trên thảm hồng của gala chung kết. Ca sĩ nằm trong nhóm sáu thí sinh bị loại đầu tiên khỏi chương trình hồi tháng 6.
Tại chung kết, dựa theo số phiếu bầu của khán giả, ban tổ chức công bố quán quân, á quân và Best 5.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập. 30 thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc.
Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện. Sau chung kết xếp hạng, các ca sĩ tham gia concert đầu tiên, diễn ra vào ngày 13/9 ở TP HCM.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp