Dàn sao 'Friends' tưởng nhớ Matthew Perry

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc và Lisa Kudrow tham gia sự kiện do quỹ từ thiện của Matthew Perry tổ chức để tưởng nhớ anh.

Ngày 12/12, năm nghệ sĩ của Friends gây xúc động với khán giả khi xuất hiện trong bộ ảnh của quỹ Matthew Perry Foundation, đăng trên Instagram. Các diễn viên ký tên lên sáu bức tranh trừu tượng đại diện những nhân vật của họ trong phim. Tất cả tác phẩm thuộc bộ sưu tập của họa sĩ Tim Wakefield, nằm trong Soundwaves Art - dự án biến âm thanh thành hình ảnh trực quan.

Từ trái qua: Jennifer Aniston, 56 tuổi, David Schwimmer, 59 tuổi, và Courteney Cox, 61 tuổi, ký tên lên một số tranh. Ảnh: Matthew Perry Foundation

Theo quỹ của Matthew Perry - đơn vị hợp tác Soundwaves Art, Tim Wakefield chuyển sóng âm của bài hát chủ đề phim thành hình vẽ, mỗi bức tranh lấy cảm hứng từ một nhân vật. Họ cũng in chữ ký của cố diễn viên, nhưng với số lượng có hạn. Toàn bộ lợi nhuận sẽ chuyển cho những tổ chức từ thiện mà dàn sao đã chọn, bao gồm Matthew Perry Foundation và các hoạt động hỗ trợ người đang vật lộn với cuộc sống nghiện ngập.

Ca khúc chủ đề phim "Friends" "I'll Be There For You" - ca khúc chủ đề của series. Video: YouTube/ Friends

Bài đăng thu hút hơn một triệu lượt thích với hàng nghìn bình luận tưởng nhớ Matthew Perry. Nhiều khán giả cho biết cảm động khi thấy năm người xuất hiện trong cùng một dự án, điều này khiến họ nhớ Perry và Chandler Bing - nhân vật của anh trong Friends - hơn.

Một tài khoản nhận hơn 20.000 lượt thích khi nói đã cố gắng lướt tìm hình của diễn viên trong loạt ảnh, được một số người khác bày tỏ đồng cảm. "Tôi đã nghĩ tại sao không thấy Chandler và rồi tôi nhớ anh ấy không còn ở đây", một người hâm mộ bình luận.

Matt LeBlanc, 58 tuổi, và Lisa Kudrow, 62 tuổi, tại buổi ký tranh. Ảnh: Matthew Perry Foundation

Matthew Perry qua đời tháng 10/2023, ở tuổi 54. Thi thể được tìm thấy trong bể sục tại nhà riêng ở Los Angeles. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân tử vong là đuối nước kèm theo tác dụng cấp tính của ketamine. Sinh thời, diễn viên tiết lộ quá khứ nghiện rượu và lạm dụng thuốc giảm đau trong hồi ký Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022). Anh được bác sĩ kê đơn sử dụng Vicodin (thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện) sau tai nạn môtô nước vào năm 1996.

Cái chết đột ngột của Matthew Perry để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho nhiều thế hệ khán giả trưởng thành cùng loạt phim, cũng như Hollywood.

Dàn sao Friends ngày ấy. Hàng trên từ trái qua: Matt LeBlanc (trong vai Joey), Courteney Cox (đóng Monica), Matthew Perry (Chandler). Hàng dưới từ phải qua: Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe) và David Schwimmer (Ross). Ảnh: Everett Collection

Trong một cuộc phỏng vấn với Elle tháng 11, Jennifer Aniston (thủ vai Rachel) kể lại giây phút nhận tin dữ của bạn diễn. Cô nói vừa bàng hoàng vừa hoảng hốt, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Trên Vanity Fair trước đó, Aniston cho biết từ lâu cô và các bạn diễn đã làm mọi thứ có thể để giúp Matthew Perry, cảm thấy tiếc thương cho cuộc đời của anh suốt một thời gian dài. Theo cô, Perry đã trải qua một cuộc chiến rất khó để chiến thắng.

"Dù sự ra đi của anh khiến chúng tôi và người hâm mộ đau đớn, một phần trong tôi nghĩ rằng như vậy có lẽ còn tốt hơn", Jennifer Aniston nói. Sau đó, cô thừa nhận thấy nhẹ lòng khi biết người bạn của mình không còn phải chịu đau đớn.

"Chúng tôi nhớ anh ấy. Anh ấy luôn được mọi người nhớ đến. Matthew là một người xuất chúng với tài năng phi thường, giàu lòng yêu thương và mong muốn hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Tôi buồn khi biết anh chưa từng đạt được điều đó dù anh xứng đáng", cô nói thêm với Elle.

Matthew Perry trong "Friends" Trích đoạn của Matthew Perry trong vai Chandler Bing. Video: ABC

Phương Thảo (theo People)