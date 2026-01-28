Dàn sao dự khai trương cửa hàng Hermès tại Hà Nội

Lễ khai trương thu hút sự chú ý của các tín đồ thời trang và sự góp mặt của dàn sao Việt. Fashionista Châu Bùi diện trang phục cá tính và phóng khoáng với áo dáng dài cắt xẻ phần ngực, màu sắc nổi bật kết hợp quần da của Hermès.
Ca sĩ Văn Mai Hương diện váy quyến rũ, "đụng" mẫu in với Châu Bùi. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, với phom dáng ôm, họa tiết đối xứng cùng đường cắt táo bạo. Phụ kiện túi da cầm tay tạo điểm nhấn.
"Cô em trendy" Khánh Linh tôn vinh thiên tính nữ qua áo khoác dáng dài, kết hợp khăn lụa dưới cổ áo sơ mi. Người đẹp chọn túi cầm tay Kelly để hoàn thiện phong cách.
Beauty blogger Chloe Nguyễn phối chân váy nữ tính cùng áo khoác da khỏe khoắn. Cách lựa chọn phom dáng linh hoạt giúp trang phục ôm theo từng chuyển động của cơ thể, qua đó thể hiện tinh thần Xuân - Hè của Hermès theo hướng tự nhiên, dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày.
Á hậu Tường San phối áo sheer cùng quần cạp cao tôn dáng và hoàn thiện vẻ ngoài với túi Kelly mini.
Người mẫu Tuyết Lan chọn phong cách "Parisian chic" (phong cách thanh lịch kiểu Pháp) với áo dệt kim tối giản, kết hợp quần da nâu tạo nên sự tương phản. Chiếc clutch Kelly cũng là thiết kế không thể thiếu dành cho những quý cô ưa chuộng phụ kiện linh hoạt, dễ dàng mang theo trong mọi bối cảnh.
Nghệ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Thiên Minh chọn một chiếc khăn quàng cổ để tạo điểm chấm phá, sự thanh lịch cho các quý ông.
Nhà thiết kế Lý Quí Khánh thể hiện gu thẩm mỹ với suit đen cổ điển với khăn lụa thắt nhẹ, tạo điểm nhấn mềm mại cho thiết kế đơn sắc. Chiếc túi Hermès Herbag với kích thước vừa phải hoàn thiện hình ảnh một quý ông thành thị.
Chuyên gia trang điểm Tùng Châu phối đồ đơn giản vời blazer tối màu và sơ mi trắng, mang đến vẻ phóng khoáng.
Giám đốc sáng tạo Alex Fox cân bằng bảng màu sáng – tối với blazer nâu, quần trắng và giày da phá cách. Phom dáng mềm rủ tạo nên hình ảnh một quý ông lịch lãm nhưng vẫn đề cao sự thoải mái.
Ngoài sự góp mặt của những người nổi tiếng, buổi tiệc tạo ấn tượng cho các khách mời khi tập trung vào trải nghiệm và cảm xúc với nhiều màn trình diễn đặc biệt.
Khách mời khám phá những sự bất ngờ tại buổi tiệc "Faubourg Way" sau lễ khai trương cửa hàng.
Đại diện thương hiệu tại Việt Nam cho biết sự kiện khai trương cửa hàng Hermès 24 Tràng Tiền không chỉ là buổi ra mắt cửa hàng mới mà còn là một bữa tiệc đa giác quan, ghi dấu cột mốc mang tính kết nối giữa Hermès và Hà Nội, giữa thương hiệu và cộng đồng yêu thời trang, và những cá tính sáng tạo cùng chung một tinh thần trân trọng giá trị bền vững.
Hải My
Ảnh: Hermès
- Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM. Điện thoại: 028 3936 9170.