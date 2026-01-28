Dàn sao dự khai trương cửa hàng Hermès tại Hà Nội

Beauty blogger Chloe Nguyễn phối chân váy nữ tính cùng áo khoác da khỏe khoắn. Cách lựa chọn phom dáng linh hoạt giúp trang phục ôm theo từng chuyển động của cơ thể, qua đó thể hiện tinh thần Xuân - Hè của Hermès theo hướng tự nhiên, dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày.