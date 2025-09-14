Dàn sao dự chung kết Miss Grand Việt Nam

Người đẹp Philippines CJ Opiaza tới TP HCM chiều 14/9 để kịp dự sự kiện vào tối cùng ngày, theo lời mời của đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam. Trước đó, Chủ tịch Miss Grand International (MGI) - Nawat Itsaragrisil - thông báo không thể đi cùng CJ Opiaza do có lịch trình riêng.
Mỹ nhân diện đầm cúp ngực của một nhà mốt Việt với gam màu nổi tôn da sáng.
Tổ chức MGI trao vương miện cho CJ Opiaza hồi tháng 6, thay thế Rachel Gupta - hoa hậu người Ấn Độ từ bỏ danh hiệu. Trước đó, cô đoạt á hậu 1 tại mùa thi hồi tháng 10/2024 ở Thái Lan.
Cô tên đầy đủ là Christine Juliane Hinkle Opiaza, 27 tuổi, sinh tại Castillejos, Zambales. Người đẹp tốt nghiệp ngành Quản trị phát triển nhân lực tại Lyceum of Subic Bay vào năm 2018. CJ Opiaza cao 1,72 m, hình thể được nhận xét cân đối, săn chắc.
Hoa hậu Quế Anh gặp lại CJ Opiaza ở hậu trường sau gần một năm cùng tham gia Miss International 2024.
Quế Anh tạo dáng với váy cúp ngực dáng đuôi cá. Cô nói hồi hộp trước khi thực hiện "final walk" (bước chân cuối cùng) trên sân khấu và trao lại vương miện cho tân hoa hậu.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy phối đầm ánh kim với trang sức đá.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương gợi cảm với trang phục tôn vòng một.
Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân chọn đầm và trang điểm màu son đồng điệu.
Á hậu Lona Kiều Loan chọn áo dài khi lên thảm đỏ sự kiện. Cô đảm nhận vai trò MC chung kết cùng Thiên Vũ, Phạm Tuấn Ngọc.
Á hậu Lâm Bích Tuyền tạo dáng với váy xuyên thấu.
Người đẹp Cẩm Ly gắn thêm tà quét sàn cho đầm dạ hội dáng đuôi cá.
Á hậu Hạnh Nguyên mặc tôn vai trần ở sự kiện. Nhiều tháng qua, cô đồng hành thí sinh, ban tổ chức trong nhiều hoạt động như làm MC vòng thi phụ, hướng dẫn catwalk.
Á hậu Ánh Vương chọn đầm xuyên thấu đính dây tua rua.
Á hậu Thu Hiền diện đầm đính kết đá phối găng tay đồng điệu.
Diễn viên Quốc Trường - thành viên ban giám khảo.
Nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu mặc áo dài họa tiết cây tre. Anh là một trong bốn huấn luyện viên của vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc tại mùa thi.
Chung kết cuộc thi bắt đầu lúc 20h, dự kiến kết thúc sau ba tiếng.
Mùa thi thứ tư khởi động giữa năm với các điểm nhấn gồm Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), đêm thi trang phục Văn hóa dân tộc. Top 35 còn tranh tài qua các phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business.
Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường. Tân hoa hậu sẽ thi Miss Grand International 2025 vào tháng 11, hiện ban tổ chức chưa công bố địa điểm.
Sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức cuộc thi trong nước, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp