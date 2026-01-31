Dàn sao đóng bom tấn võ hiệp 100 triệu USD cùng Ngô Kinh

Ngày 30/1, đoàn phim giới thiệu poster các diễn viên chủ chốt tham gia Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc. Ngô Kinh đảm nhiệm nhân vật chính Đao Mã đồng thời làm nhà sản xuất, phim do võ sư Viên Hòa Bình đạo diễn.
Thời cổ đại, "Tiêu" chỉ các võ sĩ được thuê để bảo vệ, hộ tống yếu nhân. Đao Mã hoạt động chủ yếu ở sa mạc, trên đường trốn truy nã của triều đình, chàng nhận nhiệm vụ hộ tống khách đến kinh thành, bị mai phục tứ phía.
Tạ Đình Phong đóng Đế Thính, chàng trai số phận bi thảm, được một thiền sư nhận vào chùa. Lớn lên, chàng hoàn tục, theo con đường binh pháp.
Trailer phim Tiêu nhân, ra rạp Trung Quốc dịp Tết Âm lịch 2026.
Lý Liên Kiệt đóng vai phụ Thường Quý Nhân, một người nham hiểm, khó đoán tâm địa.
Tài tử Hong Kong Trương Tấn đảm nhiệm vai Song Đầu Xà, nhân vật nhiều ân oán với Thường Quý Nhân.
Tác phẩm chuyển thể truyện tranh Tiêu nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, bối cảnh cuối thời nhà Tùy. Trước khi lên màn ảnh rộng, Tiêu nhân từng được chuyển thể thành phim hoạt hình, game.
Đả nữ Huệ Anh Hồng đóng Úy Trì đại nương.
Thích Ngạn Năng đóng Độc Nhãn Long.
Thích Ngạn Năng xuất gia ở chùa Thiếu Lâm khi 12 tuổi, pháp danh Thích Hành Vũ. Sau 11 năm rèn võ thuật, anh hoàn tục, gia nhập làng giải trí. Tài tử từng đóng Tuyệt đỉnh kungfu của Châu Tinh Trì, vai cao thủ ẩn danh. Tiếp đó, Thích Ngạn Năng tham gia hàng loạt phim võ thuật như Diệp Vấn, Đảo hỏa tuyến, Tân Thiếu Lâm Tự (2011), Tây du ký: Mối tình ngoại truyện... Theo Sina, Thích Ngạn Năng được giới võ thuật Trung Quốc đánh giá cao nhờ năng lực lẫn sự chuyên nghiệp trên trường quay.
Tạo hình Phong Tam Gia của diễn viên Từ Hướng Đông.
Theo Mtime, đoàn phim kỳ vọng mở ra thời kỳ mới của dòng phim võ hiệp Trung Quốc. Tác phẩm ghi hình ở Tân Cương, chú trọng võ thực, những đại cảnh giao tranh trên sa mạc, được đầu tư hơn 700 triệu nhân dân tệ (98,3 triệu USD).
Thử Sa đóng Hà Y Huyền, tài tử 29 tuổi, từng học quyền Anh, đấu kiếm, tán thủ, cưỡi ngựa.
Diễn viên gạo cội Lương Gia Huy vào vai Lão Mạc.
Vu Thích đóng nhân vật tên Thụ. Anh 30 tuổi, nổi bật màn ảnh Trung Quốc những năm gần đây nhờ phim điện ảnh Phong Thần (2023).
Tạo hình Tri Thế Lang của diễn viên Tôn Nghệ Châu.
Lâm Thu Nam vào vai tráng sĩ. Anh 22 tuổi, vô địch giải Taekwondo thế giới năm 2016.
Người đẹp Lý Vân Tiêu đóng Yến Tử Nương, một cô gái giang hồ.
Trần Lệ Quân vào vai A Dục Á, được miêu tả là "con gái của sa mạc", giỏi cưỡi ngựa, bắn cung.
Tạo hình của diễn viên Cảnh Đào.
Sao nhí Cử Khiêm Lãng đóng Tiểu Thất.
Như Anh
Ảnh: Mtime