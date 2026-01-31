Dàn sao đóng bom tấn võ hiệp 100 triệu USD cùng Ngô Kinh

Ngày 30/1, đoàn phim giới thiệu poster các diễn viên chủ chốt tham gia Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc. Ngô Kinh đảm nhiệm nhân vật chính Đao Mã đồng thời làm nhà sản xuất, phim do võ sư Viên Hòa Bình đạo diễn.

Thời cổ đại, "Tiêu" chỉ các võ sĩ được thuê để bảo vệ, hộ tống yếu nhân. Đao Mã hoạt động chủ yếu ở sa mạc, trên đường trốn truy nã của triều đình, chàng nhận nhiệm vụ hộ tống khách đến kinh thành, bị mai phục tứ phía.