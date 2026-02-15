Dàn sao dạo đường hoa Nguyễn Huệ ngày khai mạc

Tăng Thanh Hà và chồng - doanh nhân Louis Nguyễn - là khách mời dự buổi khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026 mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình.
Tăng Thanh Hà và bạn đời giao lưu cùng mọi người trong sự kiện.
Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng. Không gian được thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ca sĩ Ngô Kiến Huy cho biết ấn tượng với linh vật ngựa tại cổng chào gần UBND TP HCM. Linh vật được thiết kế theo hình tượng ngựa Thánh Gióng bay về trời, gắn motor bên trong để cử động đầu và chân.
Diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ (trái) và đạo diễn Trần Thành Trung cho biết thích đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét văn hóa Nam Bộ. Bề mặt linh vật có hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hình ảnh óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Ngoài tham quan, Nguyễn Phi Hùng tham gia trình diễn văn nghệ trong lễ khai mạc.
Đường hoa mở cửa phục vụ mọi người từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
MC Thư Đình nhảy múa trên nền nhạc ca khúc Vạn sự như ý của Trúc Nhân trên đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày khai mạc.
Hoàng Dung
Ảnh: Minh Hòa - Nhân vật cung cấp