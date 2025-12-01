Dàn sao 'Cách em 1 milimet' diện thời trang gia đình 5S Fashion

Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Quỳnh Châu - diễn viên phim "Cách em 1 milimet" - ủng hộ 5S Fashion ra mắt bộ sưu tập dành cho cả gia đình.

Sau gần 10 năm định vị thời trang nam, 5S Fashion ra mắt BST Thu Đông 2025 "True Family - Gu của nhà mình", đánh dấu chương mới và bước chuyển mình thành thương hiệu thời trang cho cả gia đình.

Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập mới nhận sự hưởng ứng của đông đảo tín đồ thời trang, các nghệ sĩ, KOL, KOC và nhiều người có sức ảnh hưởng. Bộ ba diễn viên phim Cách em 1 milimet gồm Hà Việt Dũng (vai Viễn), Huỳnh Anh (đóng Bách), Quỳnh Châu (nhân vật Tú) hội ngộ trong trang phục mới của 5S Fashion. Các sao có nhiều tương tác vui nhộn, trò chuyện về gu mặc ở từng bối cảnh, sự kiện.

Huỳnh Anh (trái) và Quỳnh Châu, Hà Việt Dũng tạo dáng vui nhộn ở buổi ra mắt bộ sưu tập mới. Ảnh: 5S Fashion

Theo đại diện thương hiệu: "Hình ảnh các diễn viên trong trang phục 5S Fashion không chỉ gợi nhắc chuyện tình ấm áp, mà còn lan tỏa thông điệp về gia đình văn minh, hạnh phúc và có gu, đúng tinh thần chúng tôi hướng tới".

Trước đó, bộ sưu tập mới có sự đồng hành của nhiều diễn viên khung giờ vàng, điển hình là Việt Hoa, Đức Hiếu - cặp sao đang gây sốt với phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Huỳnh Anh - Quỳnh Châu lăng xê các thiết kế năng động, trẻ trung. Ảnh: 5S Fashion

Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc đời thường giản dị, từ nhà ra phố như buổi sinh hoạt tại gia, dạo phố cuối tuần, BST "True Family - Gu của nhà mình" đề cao sự ấm áp, gần gũi đặc trưng mùa Thu Đông. Mỗi thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng từng đường may, chất liệu lẫn bảng màu, vừa đảm bảo tính ứng dụng cao, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung, thanh lịch, năng động - vốn là bản sắc của 5S Fashion.

Đại diện thương hiệu cho biết: "Với 'True Family - Gu của nhà mình', chúng tôi không chỉ giới thiệu bộ sưu tập mới mà còn tái định vị trong lòng khách hàng, từ thương hiệu thời trang nam đến nhà mốt dành cho cả gia đình Việt".

Cũng theo người đại diện, đây là thời điểm 5S Fashion bước ra khỏi khuôn khổ một thương hiệu thời trang nam để hướng đến tầm nhìn mới, điểm hẹn dành cho cả gia đình - nơi thời trang trở thành sợi dây kết nối các thế hệ.

"Chúng tôi tin mỗi người đều có gu riêng, nhưng cùng với 5S Fashion, gu riêng hòa thành gu chung. Bố mẹ, con cái cùng toát lên sự đồng điệu và gắn kết, đó chính là gu của cả nhà".

Diễn viên Hà Việt Dũng cũng dẫn vợ con đến sự kiện. Cả ba diện đồng điệu các thiết kế trong bộ sưu mới. Ảnh: 5S Fashion

Bộ sưu tập mới đã có mặt tại hệ thống hơn 130 cửa hàng 5S trên toàn quốc, website và các kênh trực tuyến.

Đông Vệ