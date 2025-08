Dàn sao 'Brokeback Mountain' sau 20 năm

Michelle Williams khẳng định thực lực qua loạt vai diễn trong Blue Valentine, My Week With Marilyn, Manchester by the Sea, The Fabelmans, Shutter Island và The Greatest Showman. Trên sân khấu kịch, cô từng ghi dấu với Cabaret (2014) và Blackbird (2016), mang về đề cử giải Tony.

Sau khi hoàn thành The Fabelmans, Michelle tạm rút khỏi màn ảnh hơn hai năm. Gần đây, cô trở lại với loạt phim Dying for Sex và chuẩn bị ra mắt dự án mới A Place in Hell.

Cô có một con gái chung với Heath Ledger. Sau thời gian làm mẹ đơn thân, Michelle kết hôn nhạc sĩ Phil Elverum vào năm 2018 nhưng chia tay không lâu sau đó. Năm 2020, cô đi bước nữa với đạo diễn Thomas Kail (phim Fosse/Verdon) và có thêm một con, hiện sống kín tiếng bên gia đình nhỏ. Ảnh: Marie Claire