Dàn sao 'Breaking Bad' ngày ấy, bây giờ

Breaking Bad gồm năm mùa, ra mắt năm 2008 và khép lại vào năm 2013, do Vince Gilligan sáng tạo. Sau 18 năm từ phần đầu, tác phẩm giữ vị trí là một trong những series truyền hình ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 21, góp phần định hình dòng phim truyền hình tội phạm Mỹ.

Bryan Cranston là gương mặt tiêu biểu trong dàn diễn viên. Vai Walter White - giáo viên hóa học sa ngã thành trùm ma túy - giúp ông giành bốn giải Emmy, được xem là vai diễn để đời của nghệ sĩ. Cranston quen thuộc với khán giả qua sitcom Malcolm in the Middle cùng hàng loạt vai phụ trên màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Ông nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong Trumbo (2015), đồng sáng tạo kiêm đóng chính series Sneaky Pete.

Diễn viên hiện 70 tuổi, trải qua cuộc hôn nhân với nhà văn Mickey Middleton từ năm 1977 đến 1982. Năm 1989, tài tử cưới Robin Dearden, người ông gặp trên phim trường Airwolf. Bà cùng con gái, diễn viên Taylor Dearden, từng xuất hiện trong tập No Más ở mùa ba Breaking Bad, do Cranston đạo diễn. Ảnh: AMC/WireImage