Dàn sao 'Breaking Bad' ngày ấy, bây giờ

Breaking Bad gồm năm mùa, ra mắt năm 2008 và khép lại vào năm 2013, do Vince Gilligan sáng tạo. Sau 18 năm từ phần đầu, tác phẩm giữ vị trí là một trong những series truyền hình ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 21, góp phần định hình dòng phim truyền hình tội phạm Mỹ.
Bryan Cranston là gương mặt tiêu biểu trong dàn diễn viên. Vai Walter White - giáo viên hóa học sa ngã thành trùm ma túy - giúp ông giành bốn giải Emmy, được xem là vai diễn để đời của nghệ sĩ. Cranston quen thuộc với khán giả qua sitcom Malcolm in the Middle cùng hàng loạt vai phụ trên màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Ông nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong Trumbo (2015), đồng sáng tạo kiêm đóng chính series Sneaky Pete.
Diễn viên hiện 70 tuổi, trải qua cuộc hôn nhân với nhà văn Mickey Middleton từ năm 1977 đến 1982. Năm 1989, tài tử cưới Robin Dearden, người ông gặp trên phim trường Airwolf. Bà cùng con gái, diễn viên Taylor Dearden, từng xuất hiện trong tập No Más ở mùa ba Breaking Bad, do Cranston đạo diễn. Ảnh: AMC/WireImage
Breaking Bad gồm năm mùa, ra mắt năm 2008 và khép lại vào năm 2013, do Vince Gilligan sáng tạo. Sau 18 năm từ phần đầu, tác phẩm giữ vị trí là một trong những series truyền hình ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 21, góp phần định hình dòng phim truyền hình tội phạm Mỹ.
Bryan Cranston là gương mặt tiêu biểu trong dàn diễn viên. Vai Walter White - giáo viên hóa học sa ngã thành trùm ma túy - giúp ông giành bốn giải Emmy, được xem là vai diễn để đời của nghệ sĩ. Cranston quen thuộc với khán giả qua sitcom Malcolm in the Middle cùng hàng loạt vai phụ trên màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Ông nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong Trumbo (2015), đồng sáng tạo kiêm đóng chính series Sneaky Pete.
Diễn viên hiện 70 tuổi, trải qua cuộc hôn nhân với nhà văn Mickey Middleton từ năm 1977 đến 1982. Năm 1989, tài tử cưới Robin Dearden, người ông gặp trên phim trường Airwolf. Bà cùng con gái, diễn viên Taylor Dearden, từng xuất hiện trong tập No Más ở mùa ba Breaking Bad, do Cranston đạo diễn. Ảnh: AMC/WireImage
Trích đoạn phim Breaking Bad, khi nhân vật Walter White công khai biệt danh Heisenberg. Video: AMC
Aaron Paul thủ vai Jesse Pinkman, trải qua loạt bi kịch như mối quan hệ độc hại với người thầy cũ, những lần bị bắt cóc, tra tấn, mất đi người yêu. Diễn xuất của Aaron Paul nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, mang về cho anh ba giải Emmy.
Trước khi đóng Jesse, Aaron Paul chủ yếu đóng vai phụ, nhờ đó có vai diễn định kỳ trong Big Love (2007-2011), rồi sau đó đến với Breaking Bad. Sau loạt phim, Paul tiếp tục hoạt động ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Anh tái xuất với vai Jesse ở El Camino: A Breaking Bad Movie (2019).
Diễn viên hiện 47 tuổi, thân thiết với Bryan Cranston ngoài đời. Năm 2013, anh kết hôn diễn viên kiêm đạo diễn Lauren Parsekian, có hai con. Ảnh: AMC/FilmMagic
Aaron Paul thủ vai Jesse Pinkman, trải qua loạt bi kịch như mối quan hệ độc hại với người thầy cũ, những lần bị bắt cóc, tra tấn, mất đi người yêu. Diễn xuất của Aaron Paul nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, mang về cho anh ba giải Emmy.
Trước khi đóng Jesse, Aaron Paul chủ yếu đóng vai phụ, nhờ đó có vai diễn định kỳ trong Big Love (2007-2011), rồi sau đó đến với Breaking Bad. Sau loạt phim, Paul tiếp tục hoạt động ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Anh tái xuất với vai Jesse ở El Camino: A Breaking Bad Movie (2019).
Diễn viên hiện 47 tuổi, thân thiết với Bryan Cranston ngoài đời. Năm 2013, anh kết hôn diễn viên kiêm đạo diễn Lauren Parsekian, có hai con. Ảnh: AMC/FilmMagic
Nhân vật luật sư biến chất Saul Goodman - do Bob Odenkirk thủ vai - tìm cách lách luật để phục vụ tội phạm. Đây là một trong những vai diễn được yêu mến nhất series, có loạt phim ngoại truyện mang tên Better Call Saul.
Odenkirk, 64 tuổi, là nghệ sĩ hài kỳ cựu, từng viết kịch bản và biểu diễn cho Saturday Night Live, Late Night With Conan O'Brien và đồng sáng tạo loạt hài đình đám Mr. Show With Bob and David. Ông cũng để lại dấu ấn trong nhiều series truyền hình như The Larry Sanders Show, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, How I Met Your Mother và Fargo.
Odenkirk lấn sân sang điện ảnh với các vai diễn ở Nebraska, The Post, Little Women, Nobody, đồng thời thử sức ở vai trò đạo diễn. Năm 2021, ông bị đau tim khi quay mùa cuối Better Call Saul nhưng đã hồi phục và hoàn thành vai diễn. Odenkirk kết hôn Naomi Yomtov năm 1997, có hai con. Ảnh: AMC/IMDb
Nhân vật luật sư biến chất Saul Goodman - do Bob Odenkirk thủ vai - tìm cách lách luật để phục vụ tội phạm. Đây là một trong những vai diễn được yêu mến nhất series, có loạt phim ngoại truyện mang tên Better Call Saul.
Odenkirk, 64 tuổi, là nghệ sĩ hài kỳ cựu, từng viết kịch bản và biểu diễn cho Saturday Night Live, Late Night With Conan O'Brien và đồng sáng tạo loạt hài đình đám Mr. Show With Bob and David. Ông cũng để lại dấu ấn trong nhiều series truyền hình như The Larry Sanders Show, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, How I Met Your Mother và Fargo.
Odenkirk lấn sân sang điện ảnh với các vai diễn ở Nebraska, The Post, Little Women, Nobody, đồng thời thử sức ở vai trò đạo diễn. Năm 2021, ông bị đau tim khi quay mùa cuối Better Call Saul nhưng đã hồi phục và hoàn thành vai diễn. Odenkirk kết hôn Naomi Yomtov năm 1997, có hai con. Ảnh: AMC/IMDb
Skyler White, do Anna Gunn thủ vai, là vợ của Walter. Nhân vật có cuộc sống ổn định với chồng và hai con, trước khi những biến cố gia đình đẩy cô vào khủng hoảng tâm lý và con đường phạm pháp.
Gunn, 58 tuổi, từng ghi dấu ấn qua The Practice, Deadwood (2004-2006) và nhiều series truyền hình như ER, NYPD Blue, Seinfeld, Six Feet Under. Cô còn xuất hiện trong Gracepoint (2014), Shades of Blue (2017) và gần đây là Sugar trên Apple TV+.
Diễn viên có hai con gái với chồng cũ, diễn viên Alastair Duncan. Cả hai gắn bó từ năm 1990 đến năm 2009. Ảnh: AMC/The Things
Skyler White, do Anna Gunn thủ vai, là vợ của Walter. Nhân vật có cuộc sống ổn định với chồng và hai con, trước khi những biến cố gia đình đẩy cô vào khủng hoảng tâm lý và con đường phạm pháp.
Gunn, 58 tuổi, từng ghi dấu ấn qua The Practice, Deadwood (2004-2006) và nhiều series truyền hình như ER, NYPD Blue, Seinfeld, Six Feet Under. Cô còn xuất hiện trong Gracepoint (2014), Shades of Blue (2017) và gần đây là Sugar trên Apple TV+.
Diễn viên có hai con gái với chồng cũ, diễn viên Alastair Duncan. Cả hai gắn bó từ năm 1990 đến năm 2009. Ảnh: AMC/The Things
Dean Norris đảm nhận vai Hank Schrader, một đặc vụ DEA tận tâm với gia đình và công việc, với nhiều phân đoạn kịch tính xuyên suốt bộ phim. Cùng cộng sự Steve Gomez, Hank truy lùng "trùm ma túy" Heisenberg cho đến khi phát hiện hắn là người anh rể.
Diễn viên 63 tuổi, quen mặt với các vai cảnh sát và đặc vụ ở phim The Practice, Six Feet Under, Medium, Lethal Weapon 2 và Terminator 2. Ông đảm nhận vai chính trong Under the Dome và Claws, đồng thời tái xuất ở Better Call Saul với vai Hank thời trẻ.
Ngoài diễn xuất, ông kinh doanh nhà hàng, ra mắt thương hiệu bia thủ công Schraderbräu lấy cảm hứng từ nhân vật Hank, đồng thời cùng vợ sáng lập Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Norris tại Murrieta (California, Mỹ). Ảnh: AMC/HBO Max
Dean Norris đảm nhận vai Hank Schrader, một đặc vụ DEA tận tâm với gia đình và công việc, với nhiều phân đoạn kịch tính xuyên suốt bộ phim. Cùng cộng sự Steve Gomez, Hank truy lùng "trùm ma túy" Heisenberg cho đến khi phát hiện hắn là người anh rể.
Diễn viên 63 tuổi, quen mặt với các vai cảnh sát và đặc vụ ở phim The Practice, Six Feet Under, Medium, Lethal Weapon 2 và Terminator 2. Ông đảm nhận vai chính trong Under the Dome và Claws, đồng thời tái xuất ở Better Call Saul với vai Hank thời trẻ.
Ngoài diễn xuất, ông kinh doanh nhà hàng, ra mắt thương hiệu bia thủ công Schraderbräu lấy cảm hứng từ nhân vật Hank, đồng thời cùng vợ sáng lập Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Norris tại Murrieta (California, Mỹ). Ảnh: AMC/HBO Max
Giancarlo Esposito hóa thân Gustavo Fring, một trong những phản diện đáng nhớ nhất phim. Bên ngoài, nhân vật là ông chủ chuỗi gà rán Los Pollos Hermanos nhưng thực chất là kẻ buôn hàng cấm, đối thủ của Walter White.
Trước Breaking Bad, Esposito tham gia Do the Right Thing, The Usual Suspects, Homicide: Life on the Street, nhưng hình ảnh ông chủ tiệm gà rán mới đưa ông lên hàng ngôi sao, mở đường cho các vai diễn trong The Mandalorian, The Boys. Những năm gần đây, ông đóng phim điện ảnh với Megalopolis của Francis Ford Coppola, Captain America: Brave New World.
Diễn viên 68 tuổi, sinh ở Copenhagen (Đan Mạch). Esposito từng cưới Joy McManigal, có bốn con gái. Sau cuộc ly hôn, ông rơi vào khó khăn tài chính và nộp đơn xin phá sản. Trong một số cuộc phỏng vấn, Esposito cho biết trải qua giai đoạn khủng hoảng trước khi được chọn vào vai diễn trong Breaking Bad, sau đó trở thành bước ngoặt sự nghiệp. Ảnh: AMC/Red Sea FF
Giancarlo Esposito hóa thân Gustavo Fring, một trong những phản diện đáng nhớ nhất phim. Bên ngoài, nhân vật là ông chủ chuỗi gà rán Los Pollos Hermanos nhưng thực chất là kẻ buôn hàng cấm, đối thủ của Walter White.
Trước Breaking Bad, Esposito tham gia Do the Right Thing, The Usual Suspects, Homicide: Life on the Street, nhưng hình ảnh ông chủ tiệm gà rán mới đưa ông lên hàng ngôi sao, mở đường cho các vai diễn trong The Mandalorian, The Boys. Những năm gần đây, ông đóng phim điện ảnh với Megalopolis của Francis Ford Coppola, Captain America: Brave New World.
Diễn viên 68 tuổi, sinh ở Copenhagen (Đan Mạch). Esposito từng cưới Joy McManigal, có bốn con gái. Sau cuộc ly hôn, ông rơi vào khó khăn tài chính và nộp đơn xin phá sản. Trong một số cuộc phỏng vấn, Esposito cho biết trải qua giai đoạn khủng hoảng trước khi được chọn vào vai diễn trong Breaking Bad, sau đó trở thành bước ngoặt sự nghiệp. Ảnh: AMC/Red Sea FF
Nhân vật Mike Ehrmantraut - Jonathan Banks đóng - là tay sai của ông trùm Gustavo Fring, đồng thời là một trong những gương mặt được yêu mến nhất của Breaking Bad và Better Call Saul. Theo Entertainment Weekly, cái chết của nhân vật ở mùa cuối từng gây sốc cho nhiều khán giả.
Trước vai diễn, Jonathan Banks có sự nghiệp kéo dài gần nửa thế kỷ. Thập niên 1970-1980, ông đóng 48 Hours và Beverly Hills Cop, trước khi tạo dấu ấn trên truyền hình với Wiseguy (1987-1990). Ông còn tham gia series Dexter, Parks and Recreation, Modern Family và Community. Dự án gần nhất của ông là The Beast in Me (2025).
Diễn viên 79 tuổi, kết hôn với Gennera Gonzalez Cebian năm 1990 và có ba người con. Ông cũng có một con gái từ cuộc hôn nhân trước đó. Ảnh: AMC/Team Coco
Nhân vật Mike Ehrmantraut - Jonathan Banks đóng - là tay sai của ông trùm Gustavo Fring, đồng thời là một trong những gương mặt được yêu mến nhất của Breaking Bad và Better Call Saul. Theo Entertainment Weekly, cái chết của nhân vật ở mùa cuối từng gây sốc cho nhiều khán giả.
Trước vai diễn, Jonathan Banks có sự nghiệp kéo dài gần nửa thế kỷ. Thập niên 1970-1980, ông đóng 48 Hours và Beverly Hills Cop, trước khi tạo dấu ấn trên truyền hình với Wiseguy (1987-1990). Ông còn tham gia series Dexter, Parks and Recreation, Modern Family và Community. Dự án gần nhất của ông là The Beast in Me (2025).
Diễn viên 79 tuổi, kết hôn với Gennera Gonzalez Cebian năm 1990 và có ba người con. Ông cũng có một con gái từ cuộc hôn nhân trước đó. Ảnh: AMC/Team Coco
Trong phim, mối quan hệ giữa Walter White và con trai Walt Jr. xây dựng như tuyến truyện quan trọng, phản ánh sự rạn nứt trong gia đình. Diễn viên RJ Mitte thể hiện quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật một cách tiết chế, từ tin tưởng đến xa cách.
Anh 34 tuổi, lớn lên tại Jackson, Mississippi, được chẩn đoán mắc chứng bại não lúc ba tuổi. Sau khi chuyển đến Hollywood năm 2006, anh theo đuổi diễn xuất với mong muốn nâng cao nhận thức về người khuyết tật, trước khi được biết đến qua Breaking Bad. Mitte tiếp tục theo đuổi diễn xuất, gây chú ý với vai phản diện Mind Master ở The Guardians of Justice (2022).
Ngoài màn ảnh, Mitte là đại sứ của tổ chức United Cerebral Palsy, vận động nâng cao nhận thức về chứng bại não. Hồi tháng 10/2025, anh đính hôn với Kennedy Blaire. Ảnh: AMC/Fox
Trong phim, mối quan hệ giữa Walter White và con trai Walt Jr. xây dựng như tuyến truyện quan trọng, phản ánh sự rạn nứt trong gia đình. Diễn viên RJ Mitte thể hiện quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật một cách tiết chế, từ tin tưởng đến xa cách.
Anh 34 tuổi, lớn lên tại Jackson, Mississippi, được chẩn đoán mắc chứng bại não lúc ba tuổi. Sau khi chuyển đến Hollywood năm 2006, anh theo đuổi diễn xuất với mong muốn nâng cao nhận thức về người khuyết tật, trước khi được biết đến qua Breaking Bad. Mitte tiếp tục theo đuổi diễn xuất, gây chú ý với vai phản diện Mind Master ở The Guardians of Justice (2022).
Ngoài màn ảnh, Mitte là đại sứ của tổ chức United Cerebral Palsy, vận động nâng cao nhận thức về chứng bại não. Hồi tháng 10/2025, anh đính hôn với Kennedy Blaire. Ảnh: AMC/Fox
Jesse Plemons, 38 tuổi, vào vai Todd, kẻ phản diện mang vẻ ngoài hiền lành. Vai diễn đến với anh khi sự nghiệp khởi sắc với Friday Night Lights. Sau đó, anh ghi dấu với The Master (2012), series Fargo, cùng màn trở lại vai Todd trong El Camino (2019).
Những năm gần đây, anh góp mặt trong The Irishman, The Power of the Dog, Killers of the Flower Moon, giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes với Kinds of Kindness (2024), tái hợp Yorgos Lanthimos trong Bugonia (2025).
Năm 2022, tài tử cưới đồng nghiệp Kirsten Dunst sau sáu năm yêu, có hai con. Dunst và Plemons hẹn hò năm 2016 sau khi quen trên phim trường series Fargo. Ảnh: AMC/Wire Image
Jesse Plemons, 38 tuổi, vào vai Todd, kẻ phản diện mang vẻ ngoài hiền lành. Vai diễn đến với anh khi sự nghiệp khởi sắc với Friday Night Lights. Sau đó, anh ghi dấu với The Master (2012), series Fargo, cùng màn trở lại vai Todd trong El Camino (2019).
Những năm gần đây, anh góp mặt trong The Irishman, The Power of the Dog, Killers of the Flower Moon, giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes với Kinds of Kindness (2024), tái hợp Yorgos Lanthimos trong Bugonia (2025).
Năm 2022, tài tử cưới đồng nghiệp Kirsten Dunst sau sáu năm yêu, có hai con. Dunst và Plemons hẹn hò năm 2016 sau khi quen trên phim trường series Fargo. Ảnh: AMC/Wire Image
Loạt phim có nhiều tình tiết gây chú ý, trong đó cái chết của Jane - khi Walter White không can thiệp để cứu cô - là bước ngoặt quan trọng của câu chuyện. Dù góp mặt trong thời lượng ngắn, nhân vật Jane, do Krysten Ritter thủ vai, ảnh hưởng đáng kể đến mạch truyện.
Sau Breaking Bad, Ritter đảm nhận các vai chính ở Don't Trust the B - in Apartment 23 và Jessica Jones, trở lại vai Jane trong một cảnh của El Camino. Tháng 5/2025, nhà sản xuất thông báo cô tiếp tục đảm nhận vai Jessica Jones trong mùa thứ hai của Daredevil: Born Again, dự kiến ra mắt vào tháng 3.
Cô có một con trai với bạn trai cũ Adam Granduciel, thủ lĩnh ban nhạc War on Drugs. Hai người hẹn hò năm 2014-2021. Ảnh: AMC/FilmMagic
Loạt phim có nhiều tình tiết gây chú ý, trong đó cái chết của Jane - khi Walter White không can thiệp để cứu cô - là bước ngoặt quan trọng của câu chuyện. Dù góp mặt trong thời lượng ngắn, nhân vật Jane, do Krysten Ritter thủ vai, ảnh hưởng đáng kể đến mạch truyện.
Sau Breaking Bad, Ritter đảm nhận các vai chính ở Don't Trust the B - in Apartment 23 và Jessica Jones, trở lại vai Jane trong một cảnh của El Camino. Tháng 5/2025, nhà sản xuất thông báo cô tiếp tục đảm nhận vai Jessica Jones trong mùa thứ hai của Daredevil: Born Again, dự kiến ra mắt vào tháng 3.
Cô có một con trai với bạn trai cũ Adam Granduciel, thủ lĩnh ban nhạc War on Drugs. Hai người hẹn hò năm 2014-2021. Ảnh: AMC/FilmMagic
Mark Margolis thủ vai trùm ma túy về hưu tên Hector Salamanca. Nhân vật bị liệt, chỉ có thể giao tiếp bằng nét mặt và chiếc chuông bằng đồng được gắn vào xe lăn. Ở những tập cuối của mùa bốn, Salamanca thực hiện nhiệm vụ cảm tử để trả thù Gus Fring. Ông nhận đề cử giải Emmy 2012 cho Nam diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình dài tập.
Theo The Guardian, Hector là một trong những vai phụ được khán giả yêu thích nhất trong Breaking Bad. Trong một bài phỏng vấn với Hollywood Reporter, diễn viên cho biết từng gặp nhiều khó khăn khi hóa thân vào nhân vật, lấy cảm hứng từ người mẹ vợ bị đột quỵ, tái hiện cử động và trạng thái giao tiếp của bà.
Suốt năm thập niên, ông tham gia hơn 60 bộ phim, nổi bật là Scarface (1983), Ace Ventura: Pet Detective (1994) và Oz (1998-2003). Ông qua đời năm 2023 ở tuổi 83. Lúc sinh thời, diễn viên sống cùng vợ và con trai ở Tribeca (New York). Ảnh: AMC/IMDb
Mark Margolis thủ vai trùm ma túy về hưu tên Hector Salamanca. Nhân vật bị liệt, chỉ có thể giao tiếp bằng nét mặt và chiếc chuông bằng đồng được gắn vào xe lăn. Ở những tập cuối của mùa bốn, Salamanca thực hiện nhiệm vụ cảm tử để trả thù Gus Fring. Ông nhận đề cử giải Emmy 2012 cho Nam diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình dài tập.
Theo The Guardian, Hector là một trong những vai phụ được khán giả yêu thích nhất trong Breaking Bad. Trong một bài phỏng vấn với Hollywood Reporter, diễn viên cho biết từng gặp nhiều khó khăn khi hóa thân vào nhân vật, lấy cảm hứng từ người mẹ vợ bị đột quỵ, tái hiện cử động và trạng thái giao tiếp của bà.
Suốt năm thập niên, ông tham gia hơn 60 bộ phim, nổi bật là Scarface (1983), Ace Ventura: Pet Detective (1994) và Oz (1998-2003). Ông qua đời năm 2023 ở tuổi 83. Lúc sinh thời, diễn viên sống cùng vợ và con trai ở Tribeca (New York). Ảnh: AMC/IMDb
Quế Chi