Dàn sao biến hóa với mỹ phẩm La Beauté Louis Vuitton

"Vũ trụ làm đẹp" không ngừng đổi mới, mang đến đa dạng xu hướng nhằm tôn nét riêng của mỗi người. Bắt nhịp lối sống bận rộn và đa phong cách trang điểm, La Beauté Louis Vuitton giới thiệu bảng màu son, phấn mắt mới, khơi gợi cảm hứng thể hiện cá tính.

Tống Thiến - ca sĩ, diễn viên Hoa ngữ - là một trong những sao đầu tiên thử trang điểm với bộ sưu tập mới. Cô cho rằng mỗi thiết kế không chỉ là mỹ phẩm, mà còn trở thành phụ kiện, mảnh ghép sống động để mỗi cá nhân thỏa sức sáng tạo theo ngôn ngữ riêng.