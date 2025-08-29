Dàn sao biến hóa với mỹ phẩm La Beauté Louis Vuitton

"Vũ trụ làm đẹp" không ngừng đổi mới, mang đến đa dạng xu hướng nhằm tôn nét riêng của mỗi người. Bắt nhịp lối sống bận rộn và đa phong cách trang điểm, La Beauté Louis Vuitton giới thiệu bảng màu son, phấn mắt mới, khơi gợi cảm hứng thể hiện cá tính.
Tống Thiến - ca sĩ, diễn viên Hoa ngữ - là một trong những sao đầu tiên thử trang điểm với bộ sưu tập mới. Cô cho rằng mỗi thiết kế không chỉ là mỹ phẩm, mà còn trở thành phụ kiện, mảnh ghép sống động để mỗi cá nhân thỏa sức sáng tạo theo ngôn ngữ riêng.
Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh (phải) và Chloe Nguyễn chia sẻ các thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập La Beauté Louis Vuitton.
Sắc môi đỏ được nhiều người xem là biểu tượng bất biến cùng thời gian. Sức hút thị giác từ sắc độ đỏ có khả năng biến hóa theo mọi phong cách trang điểm. Nếu 896 Monogram Rouge đỏ trầm tôn nét quyến rũ, thì sắc đỏ tươi 854 Rouge Louis mang đến phong thái tự tin, cá tính. Hai gam kinh điển này được dự đoán “lên ngôi” dịp lễ hội này.
Diễn viên Tống Thiến, fashionista Yoyo Cao (phải) biến hóa với LV Rouge. Tông đỏ đa cấp độ phù hợp nhiều màu da lẫn phong cách trang điểm.
Diễn viên Lee Joo Bin và nhân vật có sức ảnh hưởng Mayho (trái) hưởng ứng với màu sắc năm 2025 từ Pantone - gam Mocha Mousse ấm áp xen chút ngọt ngào như tách cà phê và thanh chocolate. Phấn mắt cam đất từ LV Ombres và son đỏ nâu LV Rouge hòa nhịp vào cuộc chuyển giao sắc màu.
Tín đồ thích trang điểm căng bóng, tự nhiên có thể tối giản chu trình trang điểm với lớp nền ẩm mịn, thoa son dưỡng ửng hồng.
Hai diễn viên Lorena Schuett và Jung Chae Yeon (phải) được khen gương mặt đầy sức sống nhờ thoa lớp son dưỡng hồng nhạt 030 Tender Bliss và các gam trung tính từ phấn mắt LV Ombres để.
La Beauté được trau chuốt tỉ mỉ, nâng tầm thành món phụ kiện đậm tính thẩm mỹ, tiện mang theo bên người khi cần chỉnh sửa lại lớp trang điểm giữa ngày.
Đôi khi, nàng có thể biến tấu một chút phấn mắt có nhũ từ LV Ombres hoặc điểm nhẹ lớp son LV Rouge trên má và môi.
La Beauté được phát triển dựa trên sứ mệnh mở rộng tầm nhìn thấm đẫm tinh thần du hành, sáng tạo và nghệ thuật chế tác thủ công nhà Louis Vuitton. Bà Pat McGrath - huyền thoại trang điểm người Anh - đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo mảng mỹ phẩm.
Bộ sưu tập mỹ phẩm mới nhằm tái định nghĩa vẻ đẹp, xem đó là phong cách sống, trải nghiệm cá nhân và hình thức nghệ thuật đích thực. La Beauté xoay quanh ba dòng chủ đạo, tôn vinh biểu tượng monogram và di sản thương hiệu gồm: 55 sắc son LV Rouge, 20 thỏi son dưỡng LV Baume từ thành phần tự nhiên và 8 bảng phấn mắt LV Ombre.
Đông Vệ
Ảnh: Louis Vuitton