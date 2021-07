Dân Sài Gòn lại gom hàng khi nhiều nơi bị phong tỏa

Sáng nay người dân TP HCM lại đổ đến siêu thị mua thực phẩm dự trữ khiến nhiều nơi thiếu hàng cục bộ, dù nguồn cung đã tăng 7-10 lần.

Sau thông tin các ca nhiễm tại TP HCM liên tục tăng cao, nhiều khu công nghiệp, khu dân cư bị phong tỏa khiến người dân tiếp tục kéo nhau đi mua nhu yếu phẩm dự trữ dẫn đến các mặt hàng thực phẩm, đồ tươi sống ở một số siêu thị bị thiếu cục bộ.

Chị Hằng, ở quận Gò Vấp cho biết, khi chứng kiến một khu dân cư tại phường 13 gần nơi ở bị phong tỏa, chị cảm thấy lo lắng nên muốn mua ít hàng về dự trữ trong nhà. Chị đã đặt hàng online nhưng 2 ngày nay vẫn chưa nhận được buộc phải tới siêu thị mua. Tuy nhiên, đi 2 siêu thị gần nhà, những mặt hàng chị cần, nhất là thực phẩm tươi sống đều hết sạch.

"Tôi được siêu thị hẹn 3 tiếng sau có hàng nhưng khi quay lại trễ chỉ 15 phút, hàng đã bị khách khác mua sạch", chị nói.

Người dân đua nhau đi mua sắm tại Big C. Ảnh: Tất Đạt.

Khảo sát của VnExpress tại các siêu thị TP HCM sáng 12/7 cho thấy, nhiều kệ hàng tươi sống và rau tại vài thời điểm cũng hết sạch. Ghi nhận tại các siêu thị Vinmart ở quận Gò Vấp lúc chưa đến 8h nhưng các tủ hàng tươi sống đều trống trơn. Nhân viên tại đây cho biết đã châm hàng liên tục nhưng lượng khách mua quá đông nên hàng bổ sung không kịp.

Tại Lotte Mart (quận 7), lúc 9h30 khách ghé siêu thị cũng rất đông. Khu vực thực phẩm tươi sống tiếp tục thu hút nhiều lượt khách chọn mua.

Trong đó, quầy thịt heo dù nhu cầu cao nhưng được tiếp liên tục nên vẫn đầy hàng, giá cả không biến động. Còn quầy hải sản tại đây, càng về trưa hàng trên kệ vơi dần do nhân viên không sơ chế kịp. Trong khi đó, quầy rau củ nhiều kệ bắt đầu trống, nhất là các loại rau xanh dễ chế biến. Tại đây, luôn có nhân viên túc trực nhưng tần suất châm hàng thấp nên không đáp ứng kịp sức cầu của khách hàng.

Kệ rau tại Big C miền Đông (quận 10) liên tục hết hàng. Ảnh: Tất Đạt.

Anh Hưng (Tân Phong, quận 7) bộc bạch, hiện nay các khu phong tỏa xuất hiện ở khắp nơi, anh sợ một ngày nào đó cũng xảy ra với khu vực nhà mình sẽ khó mua sắm.

"Hôm nay, tôi cùng mẹ tranh thủ đến siêu thị mua thực phẩm dùng cho nhiều ngày tiếp theo. Tôi chọn mua nhiều thịt heo, trứng gà và rau củ dễ bảo quản", anh nói và cho biết có đặt hàng online nhưng giao quá chậm nên phải ra ngoài mua. Nhiều người cũng hết thực phẩm dự trữ như anh nên hôm nay siêu thị khá đông đúc.

Kệ rau tại Lottemart quận 7. Ảnh: Tất Đạt.

Tại Big C miền Đông (quận 10), khu vực rau củ quả thu hút nhiều khách hàng nhất. Nhân viên phải đẩy xe lớn để châm sản phẩm liên tục nhưng các kệ rau củ vẫn xảy ra tình trạng trống hàng vài thời điểm. Quầy thịt và hải sản được nhân viên sơ chế không ngừng tay vẫn không kịp nhu cầu của khách. Trong khi đó, quầy thực phẩm đông lạnh đầy ắp hàng nhưng người dân lại không quan tâm.

Chị Ngân (phường 15, quận 10) cho biết chợ Chí Hoà gần nhà chị đã ngưng hoạt động, các cửa hàng thực phẩm xung quanh cũng hết hàng từ sáng sớm. Vì thế, chị phải đến siêu thị này để mua thực phẩm. "Tôi cảm thấy bị choáng ngộp khi lượng khách quá đông đúc. Siêu thị liên tục phát loa kêu gọi khách hàng giữ khoảng cách nhưng không ai để ý", chị nói.

Quầy thanh toán tại siêu thị Big C miền Đông. Ảnh: Tất Đạt.

Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo các siêu thị tiếp tục khẳng định nguồn hàng dồi dào. Một vài nơi trong siêu thị có hiện tượng bị thiếu hàng cục bộ do lượng khách đến siêu thị quá đông. Nhiều người lo sợ phong tỏa nên tiếp tục gom hàng số lượng lớn.

Đại diện Vincommerce cho biết hôm nay siêu thị đang chạy hết công suất để tăng lượng hàng cung ứng. Đồ hải sản đã tăng sản lượng lên gấp 7-8 lần, rau củ quả tươi tăng gấp 10 lần.

Đại diện siêu thị này thừa nhận, hiện nay khó nhất là khâu vận chuyển hàng từ các nguồn cung ở các tỉnh về TP HCM cũng như từ kho tổng đến các siêu thị bị tắc ở nhiều chốt kiểm dịch. Tài xế vận chuyển hàng đều phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được qua trạm nên tốn nhiều thời gian hơn trong lưu thông hàng.

"Dù đã được hỗ trợ từ Sở Công Thương, các cơ quan liên quan nhưng do có quá nhiều khu vực giãn cách, phong tỏa nên chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong khâu vận chuyển hàng", đại diện Vincommerce nói và cho biết thêm, với siêu thị lớn mấy trăm m2 sẽ có kho hàng dự trữ, sẵn sàng bổ sung lên kệ cho khách, còn VinMart+ thường diện tích nhỏ, mỗi ngày châm hàng 2 lần sáng và chiều nên đã xảy ra tình trạng trống kệ, không có hàng một vài thời điểm.

Đại diện Saigon Co.op cũng cho hay, hiện khâu lưu thông đã được tháo gỡ khó khăn lên tới 70%, phần nào giải quyết được nguồn cung hàng. "Nguồn hàng của chúng tôi không chỉ từ các trang trại, hộ chăn nuôi, doanh nghiệp mà còn thu mua của cả các thương nhân chợ đầu mối (hiện đã được hoạt động dần trở lại) nên hàng hóa rất dồi dào", đại diện siêu thị nói.

Nhưng cái khó hiện nay theo lãnh đạo Saigon Co.op còn là nguồn lực nhân sự. Mặc dù siêu thị đã tăng cường tổng lực vẫn bị thiếu hụt do nhiều nơi có ca nghi F0, buộc phải tầm soát và xét nghiệm cho nhân viên để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Do đó, nhân sự để phục vụ chưa thể đáp ứng đầy đủ lượng khách hàng quá tải như hiện nay.

"Nhưng người dân nên bình tĩnh, dù bị phong tỏa thì các siêu thị vẫn vận chuyển hàng hóa tới tận nơi để bán cho dân. Song song đó, sẽ có shipper giao hàng cho khách theo thứ tự đặt hàng", đại diện Saigon Co.op nói.

Với hệ thống Lottemart, đại diện siêu thị cũng cho rằng lượng đơn đặt hàng trực tuyến hiện tại ở mức cao, kín lịch giao hàng trong 5 ngày tiếp theo. "Chúng tôi đã tuyển dụng đội giao hàng linh động 20 người, điều động xe tải 7 chỗ giao hàng", đại diện Lottemart nói.

Lãnh đạo Sở Công Thương cũng khẳng định đang hỗ trợ tối đã cho các hệ thống siêu thị trong khâu lưu thông hàng hoá để đảm bảo đủ nguồn cung, đáp ứng nhu cầu người dân. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm các điểm bán hàng lưu động để đáp ứng nhu cầu của người dân. Với những khu vực phong tỏa, các đơn vị và ủy ban quận huyện sẽ trực tiếp hỗ trợ nguồn hàng cho dân", đại diện Sở Công Thương TP HCM nhấn mạnh và cho biết các chợ đầu mối đang lên phương án mở cửa trở lại một phần. Do đó, sắp tới, nguồn hàng sẽ dồi dào hơn.

Mới đây Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quản lý thị trường các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp cùng nhau tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tăng điểm bán, tăng lượng nông sản để đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân.

Thi Hà -Tất Đạt