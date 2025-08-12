Dàn robot hình người của VinMotion nhảy theo nhạc

Các mẫu robot do đội ngũ kỹ sư Việt tại VinMotion tự phát triển trình diễn theo nền nhạc tại một sự kiện của Vingroup, hôm 8/8.

Video về dàn robot trình diễn của VinMotion gây chú ý trên cộng đồng mạng khi thực hiện các động tác nhảy múa trên sân khấu. Sự kiện này diễn ra trực tiếp trước hơn một nghìn người, với toàn bộ hệ thống cơ khí, điện tử và phần mềm được phát triển bởi các kỹ sư Việt của VinMotion, một công ty thuộc Tập đoàn Vingroup.

Chủ tịch VinMotion tiết lộ màn trình diễn robot hình người tại Việt Nam Dàn robot của VinMotion trình diễn tại sự kiện. Nguồn: VinMotion

Trong video, các robot di chuyển linh hoạt theo nhịp nhạc, khiến nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo hay không. Đặc biệt, VinMotion chỉ mới thành lập được khoảng bảy tháng. Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân cho biết, video được quay trực tiếp tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup vào ngày 8/8. Với dàn robot sau 7 tháng kể từ khi công ty thành lập, ông Quân cho rằng đây có thể coi là một kỷ lục thế giới về tốc độ triển khai, do tính ổn định của live demo rất khó đạt được.

Theo đó, robot của VinMotion dùng hệ thống cảm biến cự ly để cân bằng trong quá trình múa các động tác linh hoạt, không phải bị động nhảy theo lập trình sẵn. Lúc giẫm chân nhảy đồng loạt, các robot giữ được vị trí đồng đều. "Để đạt điều này, ngoài tính ổn định về phần cứng, phần mềm điều khiển chuyển động, chúng tôi phải đảm bảo tối ưu tính toán thời gian thực, hạ tầng mạng kết nối các robot. Điều này đảm bảo sự "giao tiếp" giữa các robot được đồng bộ gần như tuyệt đối, thuật toán được thực hiện trong thời gian thực", Chủ tịch VinMotion nói.

Robot của VinMotion thực hiện các động tác đồng đều trên sân khấu. Ảnh: VinMotion

Theo ông, đây là yếu tố phức tạp nhất khi thực hiện ở hội trường hơn 1.000 người, có nhiều thiết bị di động kết nối wifi, có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn. Cùng lúc, robot phải nhận dạng môi trường, xử lý hàng loạt thông tin một cách nhanh chóng, thực hiện bài nhảy nhịp nhàng. "Màn nhảy live demo này là cột mốc về công nghệ để chúng tôi tự tin triển khai nhiều robot cùng lúc, ứng dụng trong thực tiễn thời gian tới", ông Quân nói.

Đội ngũ người Việt làm chủ công nghệ

Nguyễn Trung Quân không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực robot toàn cầu. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành robotics, tốt nghiệp tiến sĩ xuất sắc tại Đại học Carnegie Mellon, ngôi trường hàng đầu thế giới về robotics sau 3,5 năm. Ông cũng tham gia dự án robot MIT Cheetah nổi tiếng, rồi trở thành giáo sư về robotics tại đại học Nam California (USC), top 10 trường công nghệ tại Mỹ.

Cùng với đội ngũ tài năng từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại VinMotion, ông Quân cho rằng đây chính là yếu tố giúp công ty sở hữu dàn robot chất lượng chỉ sau 7 tháng thành lập. Ông Quân chia sẻ rằng ông trở về Việt Nam vì tầm nhìn và khát vọng của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo ông, Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua phát triển humanoid robot vì không gặp phải những rào cản chi phí lớn hay vấn đề niềm tin như ở Mỹ và Trung Quốc.

Dàn robot tại sự kiện của Vingroup. Ảnh: VinMotion

"Đây là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên thành cường quốc công nghệ, và humanoid robot là lĩnh vực chúng ta có cơ hội cạnh tranh", chủ tịch VinMotion cho biết. "Ngành này còn mới, thị trường chưa định hình, Việt Nam có thể tham gia và dẫn đầu ở một số mảng. VinMotion được thành lập với sứ mệnh tạo ra ví dụ điển hình để khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu".

Sắp tới, doanh nghiệp này phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý so với các mẫu humanoid robot hiện nay. Các lĩnh vực hướng tới của VinMotion là xu hướng đang được nhiều công ty lớn trên thế giới ứng dụng.

Quang Anh