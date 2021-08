Dàn rapper truyền cảm hứng lạc quan

Binz, Soobin Hoàng Sơn sáng tác, chơi đàn... dựa trên beat nhạc SpaceSpeakers sản xuất để truyền cảm hứng sống tích cực.

Muzik Dập Dịch - Góp Nhạc Thành Gạo là chương trình do SpaceSpeakers khởi xướng. Từ một beat nhạc do họ sản xuất, các rapper, dancer, producer... có thể sáng tạo nội dung tùy thích để tạo ra một video mang dấu ấn cá nhân. Với mỗi video được chọn đăng trên fanpage, SpaceSpeakers sẽ gởi 100 kg gạo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM. Sau 48h, chương trình đã góp được 7.000 kg gạo.

Trong video đăng trên fanpage, rapper Binz có màn trình diễn chưa đầy 50 giây cùng guitar. Ở nhà, anh vẫn đeo khẩu trang, diện quần gam màu hồng yêu thích. Lời rap của anh đơn giản, dí dỏm: "Chỉ ở nhà với cây guitar. Đừng ra đường coi chừng bị la...". Nhạc sĩ Tiên Tiên sáng tác rap thể hiện nỗi nhớ mong dành cho người ấy: "Bao nhiêu lần hai tuần? Ta sẽ không gặp nhau thêm bao nhiêu lần hai tuần?".

Soobin sáng tạo nhạc truyền cảm hứng thời dịch Soobin vừa hát, vừa rap chủ đề sống tích cực thời dịch. Nguồn: Fanpage SpaceSpeakers.

Trong lời hát của mình, Soobin khuyến khích khán giả "không quan tâm đến những tiêu cực online" và luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Các nhà sản xuất âm nhạc, rapper quen thuộc của Rap Việt mùa đầu tiên như Touliver, Rhymastic, Karik... cũng tham gia thử thách này.

SpaceSpeakers kỷ niệm 10 năm hoạt động vào cuối năm nay. Các thành viên của nhóm đều là những gương mặt quen thuộc của chương trình Rap Việt như Touliver, Rhymastic, Justatee, Binz.

Đại diện SpaceSpeakers nói: "Muzik Dập Dịch hiểu nôm na là dùng âm nhạc để dập tắt dịch bệnh. Chúng tôi hy vọng 'vaccine âm nhạc' ít nhiều có thể chữa lành về tinh thần, vực dậy nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng, để chúng ta có những ngày giãn cách chứ không xa cách".

Nhóm được Touliver thành lập năm 2011, định hướng theo đuổi dòng nhạc rap, hip hop và electronic tại Việt Nam. Sau nhiều lần thay đổi thành viên, SpaceSpeakers hiện hoạt động với đội hình 11 người gồm: Touliver, Rhymastic, Justatee, Binz, Soobin, SlimV, TinLe, TripleD, Kimmese, Cường Seven, Kiên Ứng. Họ có những sản phẩm âm nhạc chung và riêng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ như Every day, Me Yeu...