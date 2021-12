Công ty Áo tạo ra đàn piano giấy bằng cách in phím đàn và bảng mạch lên giấy, sau đó dùng kết hợp với chip và điện thoại thông minh.

Đàn piano mỏng như tờ giấy

Nhiều người dùng điện thoại thông minh đã quen thuộc với công nghệ NFC được sử dụng cho những việc như thanh toán không tiếp xúc, chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị và đăng nhập an toàn. Công ty công nghệ Áo Prelonic kết hợp công nghệ này với bảng mạch in để tạo ra Piano Giấy, New Atlas hôm 8/12 đưa tin.

Prelonic thành lập năm 2007 với mục tiêu phát triển và sản xuất những thiết bị điện tử in linh hoạt, bao gồm màn hình, pin và cảm biến. Một trong những sản phẩm của hãng là Giấy Tương tác Prelonic (PIP), kết hợp giữa bảng mạch in và NFC nhằm mang lại cho người dùng phương pháp tương tác với thiết bị di động mới.

Để hoạt động, Piano Giấy cần PIP và một chiếc điện thoại thông minh. Quy trình tạo ra sản phẩm này cũng không phức tạp. Đầu tiên, các chuyên gia in phím đàn piano lên một tờ giấy bằng máy in laser tiêu chuẩn. Sau đó, họ in carbon dẫn điện vào mặt sau tờ giấy và một bảng mạch đơn giản vào tờ giấy khác. Tờ phím đàn được gắn chip NFC tí hon vào mặt sau rồi đặt lên trên tờ bảng mạch để tạo thành giao diện tương tác.

Tiếp theo, một chiếc điện thoại thông minh chạy ứng dụng đi kèm được đặt ở bên trái phím đàn, ngay trên vị trí gắn chip NFC. Piano Giấy không cần thêm nguồn điện ngoài vì điện sẽ truyền đến bảng mạch thông qua ăng-ten điện thoại. Khi người dùng chạm vào bất cứ phím nào trong số 8 phím đàn trắng in trên giấy, phím tương ứng trên điện thoại sẽ chuyển màu và nốt nhạc tương ứng phát ra qua loa.

Piano Giấy là ví dụ cho những ứng dụng tiềm năng của công nghệ mới trong lĩnh vực quảng cáo, giáo dục hoặc trò chơi và không dùng để bán, theo Prelonic. Các ứng dụng hữu ích có thể gồm bàn phím QWERTY giấy, giúp giải phóng không gian cho màn hình điện thoại và đem lại trải nghiệm gõ phím thoải mái hơn, hoặc thiệp mừng với hình ảnh có thể dùng để điều chỉnh album ảnh và danh sách nhạc trên điện thoại.

"Piano Giấy là thiết bị lai được chế tạo chủ yếu bằng cách in, cho phép bạn chơi đàn piano 8 phím với điện thoại di động. Đây chỉ là một ví dụ về những gì có thể diễn ra trong thế giới công nghệ ngày nay", Friedrich Eibensteiner, CEO của Prelonic, chia sẻ.

Thu Thảo (Theo New Atlas)