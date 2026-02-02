Đạn pháo 20 cm kẹt trong trực tràng người đàn ông Pháp

Các bác sĩ đã lấy quả đạn pháo gần 20 cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông ở Toulouse và gọi cho đội xử lý bom mìn.

Bệnh nhân tới bệnh viện Rangueil ở thành phố Toulouse, tây nam nước Pháp đêm 31/1 rạng sáng 1/2 và nói với đội ngũ y tế rằng chính bản thân tự đưa vật thể đó vào trực tràng của mình.

Qua quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra "quả đạn pháo dài gần 20 cm" và gọi cho đội xử lý bom mìn vì lo ngại nguy cơ vật thể phát nổ. Lính cứu hỏa cũng được điều động "để đảm bảo phòng cháy chữa cháy trong lúc đội xử lý bom mìn làm việc".

"Thiết bị nổ đã được vô hiệu hóa", dịch vụ khẩn cấp tỉnh Haute-Garonne cho hay.

Xe cứu thương bên ngoài một bệnh viện ở Pháp. Ảnh: AFP

Hồi năm 2022, một cụ ông 88 tuổi được đưa đến Bệnh viện Sainte-Musse ở thành phố Toulon, Pháp, với quả đạn pháo kẹt trong hậu môn. Bệnh viện phải sơ tán khẩn cấp người lớn và trẻ em, điều hướng các ca cấp cứu và nhờ đội xử lý bom mìn can thiệp.

Các chuyên gia xử lý bom tại hiện trường cho biết đây là một quả đạn pháo dài 20 cm, đường kính hơn 5 cm, thuộc thời Thế chiến I, được quân đội Pháp sử dụng vào đầu những năm 1900, rất ít khả năng sẽ phát nổ bên trong người bệnh nhân.

Quả đạn pháo được lấy ra từ cơ thể bệnh nhân tại Bệnh viện Sainte-Musse hồi năm 2022. Ảnh: Acommonlawyer

Huyền Lê (Theo AFP)