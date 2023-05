Đàn ông vui hơn phụ nữ khi có con

Các ông bố hạnh phúc hơn khi dành thời gian tương tác với con và ít bị căng thẳng hơn so với các bà mẹ khi chăm sóc chúng.

Các ông bố ít mệt mỏi hơn mẹ

Một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu cách cha mẹ phân chia công việc chăm sóc con. Thay vì chỉ nhìn vào việc họ làm, các nhà nghiên cứu quan sát cha mẹ cảm thấy thế nào về việc đó.

Nghiên cứu chỉ ra, nuôi dạy con là trách nhiệm đầy thách thức và nặng nề về giới. Những người cha được hưởng nhiều phần thưởng về cảm xúc hơn, chẳng hạn hạnh phúc hơn, mức độ căng thẳng thấp hơn và ít mệt mỏi hơn so với người mẹ.

Năm 2019, trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) xem xét thời gian phân chia công việc nhà thì thấy phụ nữ làm 18 giờ mỗi tuần, còn chồng họ làm ít hơn 8 tiếng. Ngoài ra, 53% phụ nữ thấy họ dành đủ thời gian cho con, trong khi ở nam chỉ 36%.

Ảnh minh họa: Brightside

Các ông bố trải qua nhiều cảm xúc tích cực hơn

Các nhà tâm lý học của ĐH California, Mỹ phân tích ba nghiên cứu riêng biệt với tổng 18.000 người để xác định xem cha hay mẹ hạnh phúc hơn.

Hai nghiên cứu đầu so sánh hạnh phúc của cha mẹ với những người không có con. Kết quả cho thấy, so với đồng nghiệp không có con, các ông bố hài lòng với cuộc sống hơn, có cảm xúc tích cực và ít rắc rối hàng ngày hơn so với các bà mẹ. Họ ít trầm cảm hơn nam giới không có con. Ngược lại, các bà mẹ cho biết họ có nhiều triệu chứng trầm cảm hơn phụ nữ không có con.

Nghiên cứu thứ ba xem xét cha mẹ hạnh phúc thế nào khi chăm sóc hoặc tương tác với trẻ. Kết quả cho thấy đàn ông hạnh phúc hơn khi chăm con so với phụ nữ, dù trong cùng một tình huống.

Các ông bố ít căng thẳng hơn

Theo các nghiên cứu, khi làm cha, nam giới thấy hạnh phúc và ít căng thẳng hơn vì dành nhiều thời gian làm những điều thú vị với con, ít phải đối mặt với các tình huống căng thẳng.

Leah Ruppanner, giảng viên xã hội học tại ĐH Melbourne và các đồng nghiệp xem xét dữ liệu được thu thập từ khoảng 20.000 gia đình Australia trong hơn 16 năm.

Bà kết luận, trước sinh con, cha mẹ đều áp lực thời gian tương tự nhau. Khi con đầu lòng chào đời, áp lực thời gian sẽ tăng lên cả với bố mẹ. Tuy nhiên, áp lực của người mẹ lớn hơn nhiều so với bố. Con thứ hai nhân đôi áp lực thời gian của cha mẹ, càng làm gia tăng khoảng cách giữa cha và mẹ. "Áp lực thời gian và căng thẳng không giảm bớt khi trẻ lớn lên", Leah Ruppanner kết luận.

Nhật Minh (Theo Brightside)