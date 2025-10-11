Đàn ong vò vẽ đốt 117 nốt khiến người đàn ông sốc phản vệ nặng

Phú ThọĐang làm đồng, người đàn ông 61 tuổi, không may va phải tổ ong vò vẽ khiến hàng trăm con ong lao ra tấn công đốt 117 nốt, nguy kịch.

Ngày 11/10, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết các vết đốt tập trung ở vùng đầu, tay, chân và những nơi không có quần áo che phủ. Trong cơn đau nhức và hoảng loạn, ông cố gắng chạy thoát và gục ngay trước cửa nhà. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển khẩn lên Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kích thích, toàn thân nổi ban đỏ, ngứa, đau quặn bụng, khó thở, chỉ số oxy máu chỉ còn 90%, mạch nhanh, huyết áp tăng cao. Bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ mức độ nặng do ong đốt.

Êkíp triển khai phác đồ cấp cứu phản vệ, duy trì adrenalin liên tục cùng các thuốc hỗ trợ khác. Sau 20 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch.

Cơ thể chi chít vết đốt của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo, cho biết đây là trường hợp bị ong đốt nhiều nhất mà khoa từng tiếp nhận. Phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xảy ra chỉ trong vài giây đến vài giờ. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong rất nhanh. Dị nguyên có thể đến từ thức ăn, thuốc, nọc côn trùng, phấn hoa... Khi cơ thể phản ứng quá mức, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch.

Ong có rất nhiều loài, trong đó ong vò vẽ, ong bắp cày là loài có độc tính cao. Sốc phản vệ khi ong đốt có thể xảy ra rất sớm hay đôi khi muộn hơn sau một vài giờ. Khi đã xảy ra sẽ diễn tiến rất nhanh, trong vòng 1-2 phút sau khi bị ong đốt, nạn nhân có thể nguy kịch.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không được xem nhẹ khi bị ong đốt vì nọc độc của loài vật này khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ dẫn tới nguy cơ suy đa tạng và gây nguy hiểm tính mạng. Khi bị ong đốt và có những biểu hiện như đau nhức nhiều, sưng phù toàn thân, lơ mơ, khó thở, buồn nôn, tiểu ra máu... cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh