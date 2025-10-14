Đàn ông Nhật 'vượt ngại' để cầm ô che nắng

Khảo sát cho thấy gần một nửa nam giới ở Tokyo dùng ô để che nắng trong mùa hè 2025, cho thấy định kiến che ô trời nắng "giống phụ nữ" đang phai dần.

Phụ nữ Nhật Bản từ lâu chuộng che ô mùa hè để bảo vệ làn da khỏi tia cực tím, trong khi đàn ông nước này chủ yếu che ô lúc trời mưa, hiếm khi sử dụng lúc trời nắng do định kiến "giống phụ nữ".

Tuy nhiên, khảo sát 8.400 người hồi tháng 9 của giới chức Tokyo cho thấy 44% nam giới được hỏi đã sử dụng ô để che nắng trong mùa hè nóng kỷ lục năm nay, so với 91% nữ giới.

Trong số nhóm nam dùng ô, 44% cho biết đây là lần đầu tiên họ sử dụng ô che nắng, 23% nói đã dùng từ năm ngoái, 13% bắt đầu dùng từ hai năm trước.

Hai quan chức Saitama dùng ô che nắng ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Ở nhóm 20-30 tuổi, hơn 1/2 nam giới được hỏi xác nhận bắt đầu dùng ô từ năm nay. Tỷ lệ sử dụng thấp nhất được ghi nhận ở nhóm trên 50 tuổi, với 39%.

Khi được hỏi có để ý ánh nhìn của những người xung quanh không, 61% nam giới nói điều này không làm họ khó chịu, trong khi 34% thấy ít ngại ngùng hơn so với tưởng tượng ban đầu.

Giới chức Tokyo cũng khảo sát 25 công ty tham gia lĩnh vực sản xuất ô che nắng, ghi nhận 4 công ty báo cáo lượng ô che nắng cho nam giới tăng gấp đôi hoặc hơn so với năm ngoái.

Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao nhất mọi thời đại ở mức 41,8 độ C tại Isesaki, tỉnh Gunma trong hè năm nay. Nhiệt độ trung bình tháng 6 đến tháng 8 cao hơn bình thường 2,36 độ C, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thu thập số liệu vào năm 1898.

Đức Trung (Theo Kyodo, Mainichi)