Đàn ông Mỹ ngày càng sợ tiếp cận phụ nữ

Lo sợ bị cáo buộc quấy rối hoặc bị quay video bêu rếu trên mạng, nhiều đàn ông Mỹ thà chọn cách im lặng còn hơn chủ động làm quen phụ nữ ở nơi công cộng.

Ryan Kessler, chuyên viên IT 28 tuổi tại New York, thừa nhận dù rất muốn có người yêu nhưng chưa bao giờ đủ can đảm bắt chuyện với một cô gái ở quán cà phê, hiệu sách hay sân bay.

"Tôi sợ bị coi là một gã đàn ông thô lỗ, hoặc tệ hơn là kẻ quấy rối phụ nữ", Kessler nói. Anh tự nhận mình là người tử tế nhưng chỉ thấy an toàn khi dùng các ứng dụng hẹn hò như Bumble - nơi người dùng có quyền chủ động kết nối, thay vì đối mặt với rủi ro bị từ chối ngoài đời thực.

Một nghiên cứu từ Đại học Groningen (Hà Lan) chỉ ra rằng gần một nửa đàn ông độc thân phương Tây đang vật lộn với "nỗi sợ tiếp cận phụ nữ". Khảo sát ghi nhận 44% nam giới thừa nhận họ không dám chủ động vì sợ bị dán nhãn là "kẻ đáng sợ" (creepy).

Nguyên nhân của hiện tượng này đến từ sự thay đổi nhận thức sau phong trào #MeToo. Nam giới ngày càng lo lắng hành động làm quen đơn thuần có thể bị hiểu nhầm là quấy rối tình dục. Bên cạnh đó, sự phổ biến của smartphone khiến họ sợ bị quay video và trở thành trò cười trên mạng xã hội nếu lỡ bị từ chối.

Khảo sát của DatePsychology cho thấy một con số đáng giật mình: 45% nam giới trong độ tuổi 18-25 chưa từng tiếp cận phụ nữ ngoài đời thực để hẹn hò. Phần lớn thế hệ này thiếu kỹ năng giao tiếp trực tiếp do đã quen với môi trường an toàn trên mạng xã hội. Dịch Covid-19 cũng góp phần làm gia tăng hội chứng lo âu xã hội, khiến các tương tác trực tiếp trở nên xa lạ.

Nghịch lý nằm ở chỗ, trong khi đàn ông lùi lại, phụ nữ lại mong chờ sự chủ động. 77% phụ nữ độc thân từ 18-30 tuổi cho biết họ muốn được đàn ông tiếp cận nhiều hơn.

Liv, 20 tuổi, chia sẻ rằng cô đánh giá cao những chàng trai biết cách bắt chuyện lịch sự. "Trong thời đại này, việc một chàng trai dám bước tới làm quen một cách tôn trọng là hành động dũng cảm và đáng ngưỡng mộ", cô nói.

Connell Barrett, chuyên gia hẹn hò tại Mỹ, khuyên nam giới nên giữ vai trò chủ động nhưng cần tinh tế. "Chìa khóa là sự duyên dáng và đồng cảm. Đừng biến phụ nữ thành đối tượng để thỏa mãn cảm xúc của bạn, hãy tiếp cận họ với sự tôn trọng", ông nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi. Grant Greenly, 24 tuổi, đã từ bỏ hoàn toàn việc tán tỉnh sau nhiều lần thất bại cả trên ứng dụng lẫn ngoài đời. Anh cho rằng ranh giới giữa làm quen và quấy rối hiện nay quá mong manh. "Chỉ một câu 'chào' với cô gái xinh đẹp cũng có thể nhận lại sự khó chịu. Tôi đã thay đổi quan điểm. Phụ nữ nên là người chủ động, đó mới là bình đẳng giới", Greenly nói.

Levi McCachen, 37 tuổi, một nghệ sĩ hài, cũng đồng tình. Anh chọn cách chỉ mở lòng với những cô gái đủ can đảm bước tới trước. "Tôi được dạy rằng nếu bước vào phòng có 100 phụ nữ, 99 người sẽ không quan tâm. Nhưng sẽ luôn có một người thích tôi và cô ấy sẽ cho tôi biết điều đó", anh chia sẻ.

