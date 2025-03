Đàn ông có nguy cơ béo phì gấp 3 lần sau khi lấy vợ

Ba LanNghiên cứu mới của các nhà khoa học Ba Lan ghi nhận sau kết hôn nam giới dễ tăng cân, béo phì nhưng nguy cơ này không xuất hiện ở phụ nữ.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa Lancet đầu tháng 3/2025 cho thấy tỷ lệ béo phì toàn cầu tăng gấp đôi kể từ năm 1990, với hơn 2,5 tỷ người. Hơn một nửa số người lớn và 1/3 trẻ em trên toàn thế giới được dự đoán sẽ thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050.

Trong khi chế độ ăn uống không lành mạnh, lười vận động, di truyền hoặc môi trường sống được xác định làm tăng nguy cơ béo phì, thừa cân, các nhà khoa học tại Viện Tim mạch quốc gia ở Warsaw (Ba Lan) muốn tìm thêm các yếu tố khác.

Sau khi phân tích sức khỏe của 2.405 người với độ tuổi trung bình là 50, xác định mối liên hệ giữa việc tăng cân với tuổi tác, tình trạng hôn nhân, sức khỏe tâm thần... kết quả nghiên cứu cho thấy đàn ông đã kết hôn có khả năng béo phì cao gấp 3,2 lần so với người độc thân. Nhưng ít có sự khác biệt về nguy cơ này ở nữ giới trước và sau hôn nhân.

Lý do nam giới dễ tăng cân sau kết hôn được cho là tăng khẩu phần ăn, thực hiện nhiều buổi giao lưu xã hội và giảm hoạt động thể chất. Trong khi nữ giới vẫn có ý thức cao về duy trì cân nặng do áp lực xã hội.

Với nhóm thừa cân, nghiên cứu tại Warsaw cho thấy hôn nhân làm tăng 62% khả năng thừa cân ở nam giới và 39% ở phụ nữ. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng góp phần gây thừa cân và béo phì. Khi thêm một tuổi, nguy cơ này tăng lần lượt 3% và 4% ở đàn ông, 4% và 6% ở phụ nữ.

Được ăn uống đủ bữa, sử dụng thực phẩm chất lượng khiến nam giới dễ tăng cân sau khi kết hôn. Ảnh minh họa: Thinkstock

Hoanna Syrda, giảng viên kinh tế kinh doanh tại Đại học Bath (Anh), thực hiện nghiên cứu tương tự năm 2017. Nhóm của ông phát hiện chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) của nam giới tăng sau khi kết hôn, chỉ giảm trước và sau ly hôn.

Lý do chính có thể do đàn ông độc thân đang tìm kiếm bạn đời có động lực cao hơn để giữ dáng. Yếu tố khác là do người kết hôn có thể ăn nhiều bữa, được tiếp cận thực phẩm giàu dinh dưỡng do vợ chăm sóc tốt.

Jim Pollard, cố vấn tại Diễn đàn sức khỏe Nam giới, cảnh báo BMI tăng trong hôn nhân cũng có thể xuất phát từ căng thẳng trong công việc, liên tục tăng ca và các bữa ăn không lành mạnh.

"Nam giới có nhiều khả năng tử vong sớm vì bệnh tim, ung thư và cân nặng là yếu tố chính dẫn đến tình trạng này. Chúng ta cần một cách tiếp cận có mục tiêu hơn để giải quyết tình trạng béo phì ở cả nam và nữ", vị cố vấn nói.

Minh Phương (Theo Guardian)