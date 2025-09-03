Dân Nhật phẫn nộ vì người nước ngoài uống bia cúng ở mộ

Người dùng mạng xã hội ở Nhật Bản tức giận, kêu gọi cấm nhập cảnh sau khi một người Australia đăng video uống bia cúng trên mộ ở rừng Aokigahara.

Đại sứ quán Australia tại Tokyo ngày 2/9 đăng bài trên Facebook, lưu ý công dân nước này khi tới Nhật Bản du lịch nên cư xử phù hợp, tôn trọng và tuân thủ luật pháp, phong tục ở địa phương.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi người dùng mạng xã hội Nhật Bản bày tỏ phẫn nộ về Lochie Jones, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Australia, hồi đầu tháng 8 đăng video uống bia cúng ở một ngôi mộ trong rừng Aokigahara, nơi có biệt danh là "rừng tự tử" ở rìa núi Phú Sĩ.

Lochie Jones uống bia cúng tại một ngôi mộ ở Nhật Bản hồi tháng 8. Ảnh: News

Trong video, Jones tung đồng xu để quyết định có nên mở lon bia cúng hay không, sau đó nhận xét về tình hình sức khỏe tâm thần ở Nhật Bản, cũng như tính cách "lạnh lùng và tàn nhẫn" của phụ nữ nước này, sau đó uống cạn lon bia và còn ợ hơi trước ngôi mộ. Jones đặt hai điếu thuốc lên mộ, chào tạm biệt và rời đi.

"Mộ là nơi linh thiêng ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi muốn chính phủ từ nay trở đi cấm anh ta nhập cảnh vào Nhật Bản", một người dùng mạng xã hội X bày tỏ. Jones đã đăng video xin lỗi trên Instagram hôm 2/9.

Một tháng trước, cảnh sát Nhật Bản bắt Ismael Ramsey Khalid, 23 tuổi, công dân Mỹ, người chuyên phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, với cáo buộc xâm phạm công trường xây dựng.

Trong video, Khalid đeo khẩu trang, liên tục hét to "Fukushima" về phía các công nhân xây dựng khi họ giục anh ta rời công trường. Trong một video khác, Khalid quấy rầy hành khách trên tàu khi nhắc tới vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống Nhật Bản năm 1945.

Nhật Bản ghi nhận lượng khách du lịch lớn chưa từng thấy thời gian qua, gây xáo trộn và hỗn loạn khiến một bộ phận người dân nước này cảm thấy chán ngán. Năm ngoái, một thị trấn gần núi Phú Sĩ đã dựng rào ngăn chụp ảnh tại một điểm ngắm cảnh nổi tiếng bên cạnh một cửa hàng tiện lợi, nơi du khách thường tụ tập để chụp ảnh.

Đảng Sanseito, với khẩu hiệu "Nhật Bản trên hết", đã tận dụng tâm lý lo ngại và chán ngán của người dân Nhật Bản về tình trạng quá tải du lịch và nhập cư để vận động tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện năm nay. Họ đã giành được 14 ghế tại Thượng viện, so với chỉ một ghế trong kỳ bầu cử trước.

Hồng Hạnh (Theo AFP/News)