Dàn nhân vật 'Đất rừng phương Nam' bản điện ảnh và truyền hình

Hạo Khang, 13 tuổi (trái) - bé An bản điện ảnh - được khen có nét tương đồng với phiên bản truyền hình do diễn viên Hùng Thuận đóng. Êkíp mất hơn một năm để tìm được diễn viên đóng bé An, sau khi thử vai với hàng trăm ứng viên. Anh đặt tiêu chí nhân vật là một cậu bé có nét sáng sủa, sống ở thành thị song sớm phải lưu lạc ở các tỉnh miền Tây để tìm cha.



Ban đầu, Hạo Khang vốn ứng tuyển vai Cò - bạn thân của An - nhưng đạo diễn thuyết phục cậu nhận vai chính. Quang Dũng đánh giá diễn viên nhí thông minh, nắm bắt kịch bản nhanh, sẵn sàng tự thể hiện các cảnh hành động.