'Dàn nhạc London biểu diễn Quốc ca Việt Nam với tất cả sự kính trọng'

Nhạc trưởng Antonio Pappano muốn thể hiện bản sắc, sự trang nghiêm và nhịp điệu đặc trưng của Quốc ca Việt Nam tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025.

Nhạc trưởng Antonio Pappano cùng dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) sẽ biểu diễn hai đêm 10 và 11/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Ông chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đến Hà Nội và thông tin về chương trình hòa nhạc.

- Cảm xúc của ông thế nào khi nhận lời chỉ huy buổi hòa nhạc?

- Tôi rất phấn khởi. Vietnam Airlines Classic đang trở thành một điểm nhấn trong đời sống văn hóa. Lời mời này vừa là một vinh dự lớn, vừa là một thử thách hấp dẫn. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ cách Việt Nam trân trọng di sản văn hóa của mình và cởi mở đón nhận tinh hoa nghệ thuật quốc tế. Được đứng trước dàn nhạc Giao hưởng London tại Hà Nội trong thời khắc đặc biệt như vậy là điều rất ý nghĩa đối với tôi.

- Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2025 nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng 71 năm giải phóng Thủ đô. Ông thấy thế nào khi biểu diễn trong một sự kiện mang nhiều ý nghĩa lịch sử như vậy?

- Đây không chỉ là những cột mốc lịch sử mà còn là những ký ức sống động vẫn hiện hữu trong tâm thức người Việt Nam. Được biểu diễn vào dịp quan trọng như vậy, với tôi, là được góp phần dù nhỏ vào việc tưởng nhớ và tôn vinh lịch sử. Âm nhạc có thể truyền tải những cung bậc cảm xúc mà ngôn từ không thể diễn đạt trọn vẹn.

Nhạc trưởng Antonio Pappano. Ảnh: Frances Marshall

- Buổi hòa nhạc lần này có gì khác biệt so với những chương trình quốc tế ông từng tham gia?

- Từ những gì tôi biết, chương trình hòa nhạc này là sự kết hợp giữa trang trọng và ấm áp. Đây không chỉ là một lễ hội có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế, mà còn là nơi tạo dựng đối thoại văn hóa đích thực. Việc lồng ghép các yếu tố truyền thống của Việt Nam, những dấu mốc lịch sử của đất nước và nhịp sống sôi động của thành phố sẽ đến cho chương trình hòa nhạc này một sức sống rất riêng.

- Chương trình hòa nhạc mở đầu với Quốc ca Việt Nam. Ông sẽ tiếp cận tác phẩm này ra sao?

- Tôi mong muốn được biểu diễn với tất cả sự kính trọng và cẩn trọng. Một bản quốc ca mang trong mình tâm hồn của dân tộc. Tôi mong muốn thể hiện bản sắc, sự trang nghiêm và nhịp điệu đặc trưng của bài hát, đồng thời để âm thanh của London Symphony Orchestra làm nổi bật các hòa âm và tinh thần của tác phẩm.

- Điểm nhấn nghệ thuật lớn nhất của chương trình hòa nhạc lần này là gì?

- Với tôi, đó là sự kết hợp giữa âm nhạc, không gian và con người. Vẻ đẹp kiến trúc của Nhà hát Hồ Gươm mới và các tác phẩm của Beethoven và Shostakovich sẽ kể lại những câu chuyện về sự kiên cường, đấu tranh, chiến thắng và hy vọng. Tất cả sẽ thăng hoa bằng sự giao cảm sâu sắc với khán giả – điều cốt lõi mà âm nhạc luôn hướng đến.

Tôi mong muốn mang đến một sự kết hợp giữa tính kịch tính và sự gần gũi sâu lắng. Dàn nhạc Giao hưởng London truyền tải chất hùng tráng đặc trưng và không thể trộn lẫn, nhưng tôi cũng muốn khai thác những gam màu tinh tế hơn của họ. Đó là chất trữ tình và tính nhân văn. Tôi hy vọng khán giả đến nghe nhạc không chỉ với sự phấn khích, mà còn mang theo những rung động sâu sắc.

Ông Antonio Pappano chỉ huy dàn nhạc trong một sự kiện. Ảnh: Mark Allan

- Ông muốn lột tả thông điệp gì khi lựa chọn trình diễn Beethoven số 5 và Shostakovich số 10?

- Cả hai tác phẩm đều nói về hành trình đấu tranh, chuyển hóa và trên hết là sự kiên cường. Bản giao hưởng số 5 của Beethoven là biểu tượng của việc đối diện và vượt qua số phận, còn Bản giao hưởng số 10 của Shostakovich khai thác những góc tối nội tâm, nỗi sợ hãi và khát vọng khẳng định bản ngã. Trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, những chủ đề này vẫn giữ nguyên giá trị. Tôi mong khán giả cảm thấy vừa được thử thách, vừa được nâng đỡ.

- Lần đầu tiên đến Hà Nội, ông kỳ vọng gì ở khán giả nơi đây?

- Tôi kỳ vọng sẽ được chào đón bằng sự nồng ấm, sự chú tâm và tinh thần cởi mở - những điều mà tôi thường thấy trong văn hóa Việt Nam. Nhưng trên hết, tôi mong chờ những điều bất ngờ. Lần đầu tiên đến một thành phố là cơ hội tuyệt vời để học hỏi trực tiếp từ con người nơi đây – từ phản ứng, sự im lặng hay tràng pháo tay của họ. Chính những sự trao đổi không lời đó mới là mạch sống thật sự của biểu diễn trực tiếp.

Yên Chi