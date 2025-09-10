Dàn nhạc giao hưởng London trở lại Việt Nam

Dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano sẽ trình diễn ở hòa nhạc "Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2025" đêm 10 và 11/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình hòa nhạc thường niên "Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert" mang đến không gian âm nhạc đẳng cấp và góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thanh bình, con người thân thiện tới bạn bè quốc tế. Sự kiện nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Vietnam Airlines và Thành phố Hà Nội. Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng 71 năm giải phóng Thủ đô 10/10.

Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga trình diễn tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2024 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm năm 2024. Ảnh: Vietnam Airlines

Hai đêm diễn của buổi hòa nhạc được dàn dựng khác biệt. Khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ được đắm mình trong những màn trình diễn của dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh chương trình hòa nhạc không chỉ là một sự kiện âm nhạc đẳng cấp, mà còn trở thành cầu nối văn hóa đặc biệt, đưa công chúng Thủ đô và du khách quốc tế đến gần hơn với nghệ thuật cổ điển thế giới. "Chúng tôi mong muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập - một đất nước không ngừng vươn mình ra thế giới qua những giá trị văn hóa sâu sắc", ông Tuấn nhấn mạnh.

Dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano. Ảnh: Vietnam Airlines

Được tổ chức lần đầu vào năm 2017, "Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert" đã nhanh chóng trở thành một sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, thu hút sự quan tâm của những người yêu nhạc cổ điển và góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới.

Trong các mùa trước, chương trình đã tạo nên dấu ấn từ dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra) trong năm 2017–2019, dàn nhạc Quốc gia Nga (Russian National Orchestra) và các nghệ sĩ ballet đến từ Nhà hát Bolshoi trong năm 2024. Những buổi hòa nhạc này đã thu hút hàng nghìn khán giả, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của giới yêu nhạc cổ điển trong nước và quốc tế.

London Symphony Orchestra thành lập năm 1904, là một trong những dàn nhạc lâu đời và danh giá của thế giới. Họ từng biểu diễn phần nhạc cho nhiều bộ phim như Star Wars, Notting Hill, Harry Potter, The Danish Girl...

Yên Chi