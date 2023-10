Dàn người mẫu Hàn Quốc diễn thiết kế của Trần Hùng

Show diễn ra hôm 9/10 tại thư viện Starfield Library nằm trong trung tâm thương mại dưới lòng đất, thuộc khuôn khổ chương trình Gangnam Fashion Festa 2023.

Trần Hùng cho biết anh được nhà thiết kế nổi tiếng Lie Sang Bong mời tham gia chương trình, bên cạnh nhiều thương hiệu quen thuộc ở Hàn Quốc như: Beyond Closet by Ko Tae Yong, LIE by Lee Chung Chung, Kwak Hyun Joo Collection by Kwak Hyun Joo, Daily Mirror by Kim Ju Han, Vegan Tiger by Yang Yoona.