Dàn người đẹp diện sắc đỏ dự sinh nhật Diễm My

''Nữ hoàng ảnh lịch'' Diễm My đón tuổi mới bên một số bạn bè thân thiết, hôm 7/12. MC Thanh Mai, Hoa hậu Giáng My (từ trái sang), "nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân, người mẫu Vũ Cẩm Nhung (từ phải sang) là những người bạn thân thiết, đồng điệu về gu thời trang với Diễm My (giữa).