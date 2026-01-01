Dàn ngôi sao thành cầu thủ tự do hè 2026

Robert Lewandowski chưa chốt tương lai khi hợp đồng với Barca sẽ hết hạn cuối mùa 2025-2026. Từ khi gia nhập Barca năm 2022, tiền đạo người Ba Lan giành năm danh hiệu lớn, trong đó có hai La Liga, ghi 95 và kiến tạo 18 bàn qua 116 trận.
Lewandowski đang trong tầm ngắm của AC Milan, một số CLB ở MLS và cả Saudi Pro League.
Robert Lewandowski chưa chốt tương lai khi hợp đồng với Barca sẽ hết hạn cuối mùa 2025-2026. Từ khi gia nhập Barca năm 2022, tiền đạo người Ba Lan giành năm danh hiệu lớn, trong đó có hai La Liga, ghi 95 và kiến tạo 18 bàn qua 116 trận.
Lewandowski đang trong tầm ngắm của AC Milan, một số CLB ở MLS và cả Saudi Pro League.
Harry Maguire từng là đội trưởng và vẫn được HLV Ruben Amorim đánh giá cao ở vai trò thủ lĩnh dù không còn thường xuyên đá chính. Hiện đôi bên chưa có thỏa thuận mới, mở ra khả năng trung vệ người Anh sẽ ra đi khi hợp đồng hết hạn, với sự quan tâm từ một số CLB Arab Saudi.
Man Utd được cho là muốn giữ chân Maguire nếu hai bên thống nhất về tương lai, dù có thể phải điều chỉnh mức lương phù hợp với vai trò trong đội.
Harry Maguire từng là đội trưởng và vẫn được HLV Ruben Amorim đánh giá cao ở vai trò thủ lĩnh dù không còn thường xuyên đá chính. Hiện đôi bên chưa có thỏa thuận mới, mở ra khả năng trung vệ người Anh sẽ ra đi khi hợp đồng hết hạn, với sự quan tâm từ một số CLB Arab Saudi.
Man Utd được cho là muốn giữ chân Maguire nếu hai bên thống nhất về tương lai, dù có thể phải điều chỉnh mức lương phù hợp với vai trò trong đội.
Dayot Upamecano vẫn được HLV Vincent Kompany đánh giá rất cao, và từng khẳng định hạnh phúc tại Bayern hồi tháng 8. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán gia hạn, trung vệ người Pháp được cho là đưa ra những yêu cầu mà Bayern xem là vô lý, như mức lương khoảng 365.000 USD mỗi tuần cùng quyền kiểm soát lớn hơn cho tương lai.
Upamecano không thiếu lựa chọn nếu rời Bayern theo dạng chuyển nhượng tự do, khi nhận sự quan tâm từ PSG, Real Madrid và Barca.
Dayot Upamecano vẫn được HLV Vincent Kompany đánh giá rất cao, và từng khẳng định hạnh phúc tại Bayern hồi tháng 8. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán gia hạn, trung vệ người Pháp được cho là đưa ra những yêu cầu mà Bayern xem là vô lý, như mức lương khoảng 365.000 USD mỗi tuần cùng quyền kiểm soát lớn hơn cho tương lai.
Upamecano không thiếu lựa chọn nếu rời Bayern theo dạng chuyển nhượng tự do, khi nhận sự quan tâm từ PSG, Real Madrid và Barca.
Marc Guehi từng tiến sát việc gia nhập Liverpool ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025. Đôi bên đã đạt thỏa thuận 47,4 triệu USD, nhưng Crystal Palace rút lui vào phút chót vì không tìm được phương án thay thế ưng ý.
Khi hợp đồng dần đi đến hồi kết, trung vệ người Anh trở thành cái tên được săn đón, với sự quan tâm từ Man Utd, Real Madrid, PSG và cả Liverpool.
Marc Guehi từng tiến sát việc gia nhập Liverpool ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025. Đôi bên đã đạt thỏa thuận 47,4 triệu USD, nhưng Crystal Palace rút lui vào phút chót vì không tìm được phương án thay thế ưng ý.
Khi hợp đồng dần đi đến hồi kết, trung vệ người Anh trở thành cái tên được săn đón, với sự quan tâm từ Man Utd, Real Madrid, PSG và cả Liverpool.
Ibrahima Konate tưởng như đạt thỏa thuận gia hạn với Liverpool vào tháng 10, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung vọng trong việc chốt các thỏa thuận quan trọng. Phong độ của trung vệ người Pháp ở giai đoạn đầu mùa 2025-2026 lại không thực sự thuyết phục, khiến đội chủ sân Anfield phần nào "nhẹ nhõm" vì chưa tăng gấp đôi mức lương.
Real Madrid từng theo sát Konate, nhưng được cho giảm sự quan tâm vì những màn trình diễn thiếu thuyết phục của anh gần đây.
Ibrahima Konate tưởng như đạt thỏa thuận gia hạn với Liverpool vào tháng 10, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung vọng trong việc chốt các thỏa thuận quan trọng. Phong độ của trung vệ người Pháp ở giai đoạn đầu mùa 2025-2026 lại không thực sự thuyết phục, khiến đội chủ sân Anfield phần nào "nhẹ nhõm" vì chưa tăng gấp đôi mức lương.
Real Madrid từng theo sát Konate, nhưng được cho giảm sự quan tâm vì những màn trình diễn thiếu thuyết phục của anh gần đây.
Dusan Vlahovic từng được Juventus rao bán mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm giảm gánh nặng lương. Nhưng, bất chấp thị trường tiền đạo diễn ra sôi động, tiền đạo người Serbia vẫn ở lại Turin. Vlahovic chỉ cần chờ thêm sáu tháng để bước vào diện tự do, và có thể cập bến AC Milan.
Dusan Vlahovic từng được Juventus rao bán mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm giảm gánh nặng lương. Nhưng, bất chấp thị trường tiền đạo diễn ra sôi động, tiền đạo người Serbia vẫn ở lại Turin. Vlahovic chỉ cần chờ thêm sáu tháng để bước vào diện tự do, và có thể cập bến AC Milan.
Bernardo Silva khẳng định "biết rõ mình sẽ làm gì" hồi tháng 9, nhưng chưa muốn nói về viễn cảnh trở thành cầu thủ tự do. Khác với những mùa trước, tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha lần này được đánh giá là khó đoán hơn, khi anh nhiều lần úp mở khả năng rời Man City.
Barca thường xuyên được nhắc đến như điểm đến tiềm năng, trong khi PSG và các CLB Arab Saudi cũng nằm trong danh sách ứng viên nếu Silva rời Man City vào hè 2026.
Bernardo Silva khẳng định "biết rõ mình sẽ làm gì" hồi tháng 9, nhưng chưa muốn nói về viễn cảnh trở thành cầu thủ tự do. Khác với những mùa trước, tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha lần này được đánh giá là khó đoán hơn, khi anh nhiều lần úp mở khả năng rời Man City.
Barca thường xuyên được nhắc đến như điểm đến tiềm năng, trong khi PSG và các CLB Arab Saudi cũng nằm trong danh sách ứng viên nếu Silva rời Man City vào hè 2026.
Ruben Neves được cho muốn trở lại châu Âu, sau khoảng thời gian khoác áo Al Hilal với mức lương gần 400.000 USD mỗi tuần, chưa gồm tiền thưởng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện lọt vào tầm ngắm của Man Utd, Newcastle và Tottenham tại Ngoại hạng Anh - nơi anh từng khoác áo Wolves.
Ruben Neves được cho muốn trở lại châu Âu, sau khoảng thời gian khoác áo Al Hilal với mức lương gần 400.000 USD mỗi tuần, chưa gồm tiền thưởng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện lọt vào tầm ngắm của Man Utd, Newcastle và Tottenham tại Ngoại hạng Anh - nơi anh từng khoác áo Wolves.
John Stones vẫn giữ được vị thế quan trọng tại Man City, nhưng CLB sẵn sàng kiên nhẫn trong quá trình đánh giá các vấn đề thể lực của anh. Man City được cho vẫn có thể giữ Stones, nhưng cũng sẵn sàng để trung vệ này rời đi theo dạng tự do nếu không cải thiện vấn đề thể trạng.
Trong bối cảnh hợp đồng của Stones sắp đáo hạn, các đội bóng Anh và châu Âu sẽ theo dõi sát sao, bởi kinh nghiệm và khả năng chơi từ hàng thủ của anh vẫn rất đáng giá.
John Stones vẫn giữ được vị thế quan trọng tại Man City, nhưng CLB sẵn sàng kiên nhẫn trong quá trình đánh giá các vấn đề thể lực của anh. Man City được cho vẫn có thể giữ Stones, nhưng cũng sẵn sàng để trung vệ này rời đi theo dạng tự do nếu không cải thiện vấn đề thể trạng.
Trong bối cảnh hợp đồng của Stones sắp đáo hạn, các đội bóng Anh và châu Âu sẽ theo dõi sát sao, bởi kinh nghiệm và khả năng chơi từ hàng thủ của anh vẫn rất đáng giá.
Manuel Neuer sẽ hết hạn hợp đồng vào hè 2026, nhưng nhiều khả năng sẽ được Bayern Munich gia hạn ít nhất một năm nữa nếu duy trì phong độ và thể lực như hiện tại.
Chủ sân Allianz đang lên kế hoạch để Jonas Urbig dần đảm nhận vị trí số một trong tương lai, nhưng hiện Neuer vẫn có thể tiếp tục bắt chính cho tới hết mùa 2026-2027, trừ khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Theo Sky Sports, đôi bên đã đẩy nhanh quá trình đàm phán trong kỳ nghỉ cuối năm.
Manuel Neuer sẽ hết hạn hợp đồng vào hè 2026, nhưng nhiều khả năng sẽ được Bayern Munich gia hạn ít nhất một năm nữa nếu duy trì phong độ và thể lực như hiện tại.
Chủ sân Allianz đang lên kế hoạch để Jonas Urbig dần đảm nhận vị trí số một trong tương lai, nhưng hiện Neuer vẫn có thể tiếp tục bắt chính cho tới hết mùa 2026-2027, trừ khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Theo Sky Sports, đôi bên đã đẩy nhanh quá trình đàm phán trong kỳ nghỉ cuối năm.
Bên cạnh những cái tên kể trên, nhiều ngôi sao khác cũng còn hợp đồng sáu tháng, gồm Casemiro (Man Utd), Andrew Robertson (Liverpool), Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur (Tottenham), Antonio Rudiger, David Alaba, Dani Carvajal (Real Madrid), Andreas Christensen (Barca), Alexis Sanchez, Cesar Azpilicueta (Sevilla), Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini (Roma), Mike Maignan (AC Milan), Weston McKennie, Filip Kostic (Juventus), Yann Sommer, Henrik Mkhitaryan (Inter), Luka Modric (AC Milan), Julian Brandt, Emre Can, Pascal Gross (Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro (Bayern Munich).
Bên cạnh những cái tên kể trên, nhiều ngôi sao khác cũng còn hợp đồng sáu tháng, gồm Casemiro (Man Utd), Andrew Robertson (Liverpool), Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur (Tottenham), Antonio Rudiger, David Alaba, Dani Carvajal (Real Madrid), Andreas Christensen (Barca), Alexis Sanchez, Cesar Azpilicueta (Sevilla), Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini (Roma), Mike Maignan (AC Milan), Weston McKennie, Filip Kostic (Juventus), Yann Sommer, Henrik Mkhitaryan (Inter), Luka Modric (AC Milan), Julian Brandt, Emre Can, Pascal Gross (Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro (Bayern Munich).
Hồng Duy
Ảnh: Reuters