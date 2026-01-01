Dàn ngôi sao thành cầu thủ tự do hè 2026

Robert Lewandowski chưa chốt tương lai khi hợp đồng với Barca sẽ hết hạn cuối mùa 2025-2026. Từ khi gia nhập Barca năm 2022, tiền đạo người Ba Lan giành năm danh hiệu lớn, trong đó có hai La Liga, ghi 95 và kiến tạo 18 bàn qua 116 trận.

Lewandowski đang trong tầm ngắm của AC Milan, một số CLB ở MLS và cả Saudi Pro League.