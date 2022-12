Dàn nghệ sĩ tái hiện âm nhạc The Beatles

Hà NộiMC Long Vũ, Tùng John, ban nhạc Ngọt trình diễn các ca khúc nổi tiếng của The Beatles trong sự kiện kỷ niệm ngày mất John Lennon.

Chương trình Imagine Day chủ đề tái hiện âm nhạc của The Beatles diễn ra tại khuôn viên trường đại học Khoa học Tự nhiên, tối 10/12. Thành thông lệ, cứ đến dịp ngày mất rocker John Lennon (8/12/1980), cộng đồng người hâm mộ "Tứ quái" quy tụ để tưởng nhớ những giai điệu bất hủ của ban nhạc đến từ Liverpool, Anh.

Năm nay, hàng trăm khán giả cùng các nghệ sĩ tụ họp và ca hát trong hơn bốn tiếng. Tất cả cùng nhau thể hiện khoảng 50 sáng tác của The Beatles. Ngoài ra, họ chơi một số bản hit rock & roll, jazz nổi tiếng của thế kỷ 20.

Chương trình bắt đầu lúc 18h30 với những tiết mục đến từ The Gathering và Twillight - hai ban nhạc tập hợp nhiều thành viên chung đam mê nhạc The Beatles tại Việt Nam. Hai khách mời trong tiết mục là rocker Lê Tiến Đạt (nhóm Gạt Tàn Đầy) và MC Thu Thủy trong vai trò ca sĩ. Họ cùng biểu diễn những ca khúc như: Don’t Let Me Down, In My Life, Something, My Sweet Lord...

Ban nhạc Ngọt biểu diễn trong sự kiện Imagine Day. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nhiều ban nhạc, nghệ sĩ quen thuộc với phong trào dạ hội sinh viên thủ đô thế kỷ 20 như Desire, Cỏ dại, Beatles Xây dựng, Những bậc thang, Đại bàng trắng... xuất hiện trên sân khấu. Họ vẫn giữ vững ngọn lửa đam mê và phong cách biểu diễn hồn nhiên, sôi động của sinh viên thế hệ 6X, 7X. Ngược lại, các nghệ sĩ trẻ như như Ngọt, Jayden Trịnh Jesudhass, Dattie Đỗ, Hoàng Trang, Nguyễn Đông... mang đến hơi thở trẻ trung, tươi mới. Họ biểu diễn nhiều bài hát kinh điển của The Beatles như Yesterday, Hey Jude, Here Comes The Sun, Stand By Me...

Jayden Trịnh Jesudhass - ca sĩ người New Zealand gốc Việt - cho biết từ nhỏ đã nghe mẹ hát nhạc Beatles nên thuộc rất nhiều bài. "Tôi cũng thường được nghe mẹ kể về thời sinh viên sôi nổi của mẹ và các cô chú. Lần này tôi thực sự được trải nghiệm những cảm xúc ấy, không khí ấy cùng mẹ và rất nhiều bạn bè của mẹ. Tình yêu dành cho âm nhạc và Beatles thực sự đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi cũng có rất nhiều bạn bè trên khắp thế giới cùng chia sẻ niềm đam mê này", Jayden nói.

Hàng trăm khán giả ở lại đến cuối chương trình trong thời tiết khoảng 15 độ C. Chị Trang (27 tuổi) cho biết hâm mộ âm nhạc The Beatles nhiều năm nhưng hiếm có sự kiện lớn dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ của ban nhạc. "Các sáng tác của Beatles rất hay và giàu ý nghĩa, có thể chinh phục khán giả ở nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, hiện nay không có nhiều chương trình như thế này để quảng bá âm nhạc của họ tới các bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z. Hôm nay, tôi rất xúc động khi được nghe nhiều bản nhạc mình yêu thích. Hy vọng dòng chảy âm nhạc này tiếp tục có chỗ đứng trong lòng người Việt nhiều năm về sau".

MC Long Vũ hát các ca khúc của The Beatles trên sân khấu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Anh Trần Thanh Tùng (Tùng John) - trưởng ban tổ chức - cho biết chương trình tập hợp nhiều nghệ sĩ, ban nhạc tâm huyết và yêu The Beatles. "Chúng tôi cùng chung mơ ước sẽ kết nối được nhiều thế hệ sinh viên và cựu sinh viên để chia sẻ những đam mê, sáng tạo trong nghệ thuật. Tôi mong Imagine Day sẽ tạo ra một sân chơi chất lượng, đầy cảm hứng và được tổ chức thường niên trong tương lai", anh nói.

Đạt Phan