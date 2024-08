Dàn nghệ sĩ hưởng ứng lễ hội hè tại NovaWorld Phan Thiet

Ca sĩ, hoa hậu Hương Giang cùng dàn vũ công khuấy động sân khấu với nhạc phẩm Hót hòn họt - ra mắt 9 tháng trước, có gần 4,5 triệu lượt nghe trên YouTube. Nhiều fan hát theo ca sĩ ở đoạn điệp khúc "You know, my baby, I'm so hot".