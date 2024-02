Dàn nghệ sĩ hàng đầu hội tụ tại đại nhạc hội 'Hoa xuân ca'

Đại nhạc hội do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức khép lại bằng liên khúc We are the family - Một vòng Việt Nam, với thông điệp thắp sáng tình yêu, khát vọng cho quê hương đất nước sang một năm mới luôn hùng cường, thịnh vượng.

Đại diện VPBank cho biết: "Cùng với Hoa xuân ca 2024, chúng tôi mong muốn lan tỏa những cung bậc cảm xúc và ấm áp, thiêng liêng của Tết quê nhà đến với mọi người Việt Nam trên toàn cầu, khơi gợi tình yêu, lòng tự hào về một Việt Nam thịnh vượng và phồn vinh".

Những năm qua, với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank đã kiến tạo nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao… Với vai trò là nhà tài trợ duy nhất của Hoa Xuân ca 2024, VPBank "sẽ tiếp tục gắn tên mình với những sự kiện nghệ thuật đẳng cấp, khẳng định vị thế ‘thịnh vượng’ của ngân hàng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật", như lời khẳng định của đại diện ngân hàng.