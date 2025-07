Dàn nghệ sĩ diễn tập phòng cháy chữa cháy

Các nghệ sĩ học kỹ năng rải vòi chữa cháy cơ bản trước khi thực chiến.

Chiến sĩ quả cảm do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng một đơn vị tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của Bộ Công an, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).