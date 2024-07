Dàn mỹ nữ Trung Quốc tung kiếm trên phố Paris

Các cô gái đoàn võ thuật phái Nga Mi múa kiếm, chơi đàn tranh khuấy động đường phố Paris, Pháp, dịp Olympic 2024.

Mỹ nữ Trung Quốc tung kiếm, gảy đàn trên phố Paris Bành Tĩnh Toàn và phái Nga Mi trên phố Paris. Video: Youtube/Jingxuan

Theo HK01, nghệ sĩ đàn tranh Bành Tĩnh Toàn và năm thành viên nhóm võ thuật phái Nga Mi kết hợp thực hiện video ngắn để chúc mừng sự kiện. Họ ghi hình ở những tòa kiến trúc chạy dọc sông Seine.

Trong khi Bành Tĩnh Toàn gảy đàn, các cô gái khác trình diễn đấu kiếm, nhào lộn, bay nhảy trên nóc nhà, đường phố. Trên Weibo, Lăng Vân, thuộc Phái Nga Mi, nói muốn lan tỏa "một chút hơi thở võ hiệp" trong không khí Thế vận hội.

Video ngắn được hàng chục nghìn người chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến nhận xét tiết mục mang tính giải trí cao, đẹp mắt và thể hiện được nét độc đáo trong văn hóa phương Đông. Khán giả viết trên Facebook: "Video rất ấn tượng, tiếc là hơi ngắn", "Họ kết hợp yếu tố võ thuật, âm nhạc, thể thao hài hòa", "Các cô gái khỏe khoắn, động tác gãy gọn".

Nhóm võ thuật Phái Nga Mi thành lập tháng 4, chỉ gồm thành viên nữ, mục đích rèn luyện, biểu diễn bộ môn Nga Mi - một trong môn phái võ truyền thống, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc.

Cô gái mặc cổ trang gảy đàn trên phố Pháp Bành Tĩnh Toàn gảy giai điệu "See You Again" (rapper Wiz Khalifa và ca sĩ Charlie Puth thể hiện, là nhạc nền của "Fast & Furious 7"). Video: Youtube/Jingxuan

Bành Tĩnh Toàn sinh ở tỉnh Hồ Nam, học Guzheng từ bé, tốt nghiệp thạc sĩ về âm nhạc tại trường ở Paris. Cô nổi tiếng với các video gảy đàn trên đường phố hay các vùng biển ở Pháp, như bản See You Again, Beautiful Myth, Bến Thượng Hải. Nhiều người nhận xét trang phục, âm nhạc của Tĩnh Toàn độc đáo, khác biệt. Một khán giả bình luận về video See You Again của cô: "Âm nhạc là ngôn ngữ chung của loài người. Một nhạc cụ Trung Quốc, một bài hát hiện đại của Mỹ và một thành phố của Pháp. Vẻ đẹp của thế giới hội tụ ở đây".

Năm 2022, Bành Tĩnh Toàn là một trong 20 thanh niên được Ủy ban Các vấn đề không gian mạng Trung ương Trung Quốc trao danh hiệu Sứ giả văn minh Internet vì mang âm nhạc Trung Quốc "hòa nhập vào dòng chảy văn hóa thế giới".

Như Anh