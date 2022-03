Dàn mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' ngày ấy - bây giờ

Trần An Doanh vào vai Cô Ngốc. Cô là gương mặt quen thuộc dòng phim kiếm hiệp, đóng vai phụ trong nhiều tác phẩm như "Anh hùng xạ điêu" 1983, "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 1986, "Thiên Long Bát Bộ" 1997... Nghệ sĩ năm nay 62 tuổi, chủ yếu lồng tiếng cho phim. Trần An Doanh hẹn hò một nhà sản xuất phim từ năm 1981, hai người không có ý định kết hôn. Trên Mpweekly, diễn viên nói: "Chúng tôi đều nghĩ kết hôn hay không cũng như nhau. Cả hai hài lòng khi 40 năm qua vui vẻ, tự do tự tại".