Dàn mỹ nhân một thời diễn áo dài lãnh Mỹ A

Nhà thiết kế Võ Việt Chung giới thiệu các bộ sưu tập mới tại chương trình kỷ niệm 30 năm làm nghề, tối 22/12. Anh mời nhiều nghệ sĩ gạo cội bước lên sàn diễn.
Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi giữ vai trò vedette bộ sưu tập Lãnh Mỹ A - Huê khôi xứ Nam Kỳ, tôn vinh chất liệu được xem là "báu vật" vùng đất Tân Châu, An Giang.
Nhà thiết kế Võ Việt Chung giới thiệu các bộ sưu tập mới tại chương trình kỷ niệm 30 năm làm nghề, tối 22/12. Anh mời nhiều nghệ sĩ gạo cội bước lên sàn diễn.
Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi giữ vai trò vedette bộ sưu tập Lãnh Mỹ A - Huê khôi xứ Nam Kỳ, tôn vinh chất liệu được xem là "báu vật" vùng đất Tân Châu, An Giang.
Nhà thiết kế đưa vào tinh thần haute couture thể hiện qua phom dáng phá cách cùng kỹ thuật cắt, đính kết thủ công. Trịnh Kim Chi, 54 tuổi, mặc thiết kế bèo nhún xếp lớp. Người đẹp cho biết đã lâu mới quay lại sàn diễn thời trang nên có phần hồi hộp.
Trịnh Kim Chi từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, cô từng là mỹ nhân đắt show chụp ảnh, diễn thời trang.
Nhà thiết kế đưa vào tinh thần haute couture thể hiện qua phom dáng phá cách cùng kỹ thuật cắt, đính kết thủ công. Trịnh Kim Chi, 54 tuổi, mặc thiết kế bèo nhún xếp lớp. Người đẹp cho biết đã lâu mới quay lại sàn diễn thời trang nên có phần hồi hộp.
Trịnh Kim Chi từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, cô từng là mỹ nhân đắt show chụp ảnh, diễn thời trang.
Diễn viên Hiền Mai, 58 tuổi, thể hiện trang phục phom dáng cape.
25 năm trước, Hiền Mai được khán giả đặt cho danh xưng "Mỹ nhân ảnh lịch" với gương mặt khả ái, dáng cao. Trở lại sàn runway cùng các đồng nghiệp, cô cho biết như quay ngược thanh xuân, ôn lại kỷ niệm.
Diễn viên Hiền Mai, 58 tuổi, thể hiện trang phục phom dáng cape.
25 năm trước, Hiền Mai được khán giả đặt cho danh xưng "Mỹ nhân ảnh lịch" với gương mặt khả ái, dáng cao. Trở lại sàn runway cùng các đồng nghiệp, cô cho biết như quay ngược thanh xuân, ôn lại kỷ niệm.
Hai màn catwalk của Hiền Mai tại show.
Cựu diễn viên Lý Hương mặc áo dài với điểm nhấn ở phần tay. Người đẹp từng được công chúng yêu mến qua nhiều vai diễn. Những năm gần đây, Lý Hương không hoạt động showbiz năng nổ như trước nhưng thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện của bạn bè thân thiết.
Cựu diễn viên Lý Hương mặc áo dài với điểm nhấn ở phần tay. Người đẹp từng được công chúng yêu mến qua nhiều vai diễn. Những năm gần đây, Lý Hương không hoạt động showbiz năng nổ như trước nhưng thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện của bạn bè thân thiết.
MC, ca sĩ Quỳnh Hoa catwalk với áo dài họa tiết hoa thêu nổi. Chị là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc Hương Phù Sa, được yêu mến vào thập niên 2000.
MC, ca sĩ Quỳnh Hoa catwalk với áo dài họa tiết hoa thêu nổi. Chị là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc Hương Phù Sa, được yêu mến vào thập niên 2000.
Ngọc Nga từng là gương mặt thuộc "thế hệ vàng" của làng mốt những năm 2000, cùng Xuân Lan, Dương Yến Ngọc.
Ngọc Nga từng là gương mặt thuộc "thế hệ vàng" của làng mốt những năm 2000, cùng Xuân Lan, Dương Yến Ngọc.
Các người mẫu kết hợp trang phục với bông tai, vòng cổ ngọc trai, đá quý.
Lãnh Mỹ A được dệt và nhuộm hoàn toàn thủ công bằng trái mặc nưa, tạo nên chất liệu có sắc đen óng đặc trưng, bề mặt mịn, mát, bền. Có thời điểm loại vải này đứng trước nguy cơ mai một. Đầu những năm 2000, Võ Việt Chung nghiên cứu, đưa lãnh Mỹ A trở lại qua các sàn diễn trong nước và quốc tế. Năm 2007, anh được UNESCO vinh danh vì những đóng góp trong việc khôi phục loại lụa và gìn giữ giá trị văn hóa Việt qua tà áo dài.
Các người mẫu kết hợp trang phục với bông tai, vòng cổ ngọc trai, đá quý.
Lãnh Mỹ A được dệt và nhuộm hoàn toàn thủ công bằng trái mặc nưa, tạo nên chất liệu có sắc đen óng đặc trưng, bề mặt mịn, mát, bền. Có thời điểm loại vải này đứng trước nguy cơ mai một. Đầu những năm 2000, Võ Việt Chung nghiên cứu, đưa lãnh Mỹ A trở lại qua các sàn diễn trong nước và quốc tế. Năm 2007, anh được UNESCO vinh danh vì những đóng góp trong việc khôi phục loại lụa và gìn giữ giá trị văn hóa Việt qua tà áo dài.
Các nghệ sĩ còn diễn bộ sưu tập Hoa khổng tước với gam màu rực rỡ. Lần đầu Võ Việt Chung đưa hình tượng chim khổng tước vào trang phục, thể hiện tinh thần phồn thịnh, sung túc.
Các nghệ sĩ còn diễn bộ sưu tập Hoa khổng tước với gam màu rực rỡ. Lần đầu Võ Việt Chung đưa hình tượng chim khổng tước vào trang phục, thể hiện tinh thần phồn thịnh, sung túc.
Ba mươi thiết kế có điểm chung là phối các màu rực rỡ như xanh, hồng, tím, đỏ, vàng.
Ba mươi thiết kế có điểm chung là phối các màu rực rỡ như xanh, hồng, tím, đỏ, vàng.
Võ Việt Chung sử dụng chất liệu lụa chủ đạo, kết hợp áo choàng voan, đũi tơ tằm.
Võ Việt Chung sử dụng chất liệu lụa chủ đạo, kết hợp áo choàng voan, đũi tơ tằm.
Họa tiết hoa, chim trên áo được nhà mốt xử lý bằng kỹ thuật thêu, vẽ, cắt, đính kết hoàn toàn thủ công.
Họa tiết hoa, chim trên áo được nhà mốt xử lý bằng kỹ thuật thêu, vẽ, cắt, đính kết hoàn toàn thủ công.
Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo diễn kết bộ sưu tập.
Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo diễn kết bộ sưu tập.
Tân Cao
Ảnh: Loan Bé Team