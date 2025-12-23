Dàn mỹ nhân một thời diễn áo dài lãnh Mỹ A

Nhà thiết kế đưa vào tinh thần haute couture thể hiện qua phom dáng phá cách cùng kỹ thuật cắt, đính kết thủ công. Trịnh Kim Chi, 54 tuổi, mặc thiết kế bèo nhún xếp lớp. Người đẹp cho biết đã lâu mới quay lại sàn diễn thời trang nên có phần hồi hộp.

Trịnh Kim Chi từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, cô từng là mỹ nhân đắt show chụp ảnh, diễn thời trang.