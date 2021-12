Dàn mỹ nhân làm giám khảo Miss Universe

Siêu mẫu người Canada Coco Rocha, 33 tuổi, được mệnh danh là nữ hoàng tạo dáng, có khả năng thay đổi 50 biểu cảm gương mặt trong 30 giây. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Versace, Chanel, D&D, Dior, Dolce & Gabbana... Cô từng đoạt giải "Người mẫu của năm" do Marie Claire, Elle bình chọn. Coco Rocha là một trong 30 người mẫu hàng đầu của thập kỷ của Vogue Paris. Cô từng là giám khảo khách mời của "Project Runway Canada" (2009), "America’s Next Top Model" (2011), huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế "Oxy The Face" mùa đầu (2013). Ảnh: Hola Magazine