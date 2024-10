Dàn mỹ nhân Hàn sành điệu ở sân bay

Diễn viên Kim Soo Hyun đến Italy dự sự kiện thời trang, hôm 17/9. Nhiều chuyên trang giải trí nhận xét trang phục của cô giống nhân viên công sở nhưng diễn viên ghi điểm ở nụ cười rạng rỡ.

Người đẹp từng thắng cuộc thi siêu mẫu, đóng Fugitive Plan B, Chuyện tình Osin, Monster. Nhờ tiếng Anh lưu loát, cô đảm nhận một số vai nhỏ trong phim Hollywood như Avengers: Age of Ultron, The dark tower, Fantastic beasts: The crimes of grindelwald.