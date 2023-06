Dàn mỹ nhân đóng 'Hồng lâu mộng' 2023

Quan Hiểu Đồng đóng phim từ năm bốn tuổi, đến nay góp mặt trong hơn 100 tác phẩm, như Phường tơ lụa, Tái sinh duyên, Vô cực, If You Are The One 2, Khổng Tử Xuân Thu, Tiểu trượng phu, Điềm mật bạo kích, Hiên Viên kiếm: Hán Chi Vân, Vô ảnh...