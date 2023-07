Dàn mỹ nhân đóng cặp Tom Cruise trong bom tấn mới

Vanessa Kirby mê diễn xuất từ nhỏ, bắt đầu theo nghề từ năm 2010 ở cả mảng sân khấu và điện ảnh, chủ yếu với dạng vai tâm lý. Với vai Rosalind trong kịch "As You Like It" (2010), người đẹp được tờ Guardian khen là "tài năng nổi trội". Cô đoạt bốn giải thưởng về kịch nghệ từ năm 2010 đến năm 2015.