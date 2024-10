Dàn mỹ nhân diễn trang phục văn hóa dân tộc

Điệu hát thần tiên của Nguyễn Trung Thành lấy cảm hứng từ hát then - loại hình diễn xướng âm nhạc tín ngưỡng dân gian của vùng cao phía Bắc, nội dung cầu may mắn. Trang phục do Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên trình diễn.