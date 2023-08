Dàn mỹ nhân diện đầm cut-out dự show Võ Hoàng Yến

Tối 10/8, Võ Hoàng Yến tổ chức show "Call Out My Name", đánh dấu 19 năm hoạt động nghệ thuật, lấn sân kinh doanh với thương hiệu thời trang riêng. Nhiều mỹ nhân diện trang phục đồng điệu, phom dáng cắt xẻ, cut-out trên thảm đen. Minh Tú có mặt từ sớm chúc mừng Võ Hoàng Yến. Họ là cặp người mẫu quen thuộc với khán giả trên sàn diễn nhiều năm qua.