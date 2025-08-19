Dàn mỹ nhân Australia 'nóng bỏng' ở Đà Nẵng

Lexie Brant cao 1,76 m, cô sẽ thi Miss Universe diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11. Trong một video của ban tổ chức, Lexie Brant cho biết trải qua khóa tập huấn kỹ năng quý báu. Cô và 29 thí sinh liên tục di chuyển từ sáng sớm đến khuya nhưng luôn dồi dào năng lượng. Chuyến đi để lại kỷ niệm khó quên với Lexie Brant.