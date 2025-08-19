Dàn mỹ nhân Australia 'nóng bỏng' ở Đà Nẵng

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia diễn ra ở thành phố Perth hôm 16/8, người chiến thắng là Lexie Brant, 22 tuổi.
Trước buổi thi cuối, các cô gái tới Việt Nam chụp hình ngoại cảnh.
Lexie Brant cao 1,76 m, cô sẽ thi Miss Universe diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11. Trong một video của ban tổ chức, Lexie Brant cho biết trải qua khóa tập huấn kỹ năng quý báu. Cô và 29 thí sinh liên tục di chuyển từ sáng sớm đến khuya nhưng luôn dồi dào năng lượng. Chuyến đi để lại kỷ niệm khó quên với Lexie Brant.
Thí sinh Miss Universe Australia tại Việt Nam. Video: MUA
Người đẹp Hanni Rose Howe.
Ash Donner khoe vẻ săn chắc. Ngoài chụp hình bikini, họ catwalk với đầm dạ hội, trải nghiệm văn hóa ở phố cổ Hội An.
Bức ảnh của Ivy Prempeh được ban giám khảo đánh giá cao, cô đoạt giải á hậu tại cuộc thi.
Người đẹp Kristina Stojanovski.
Người mẫu nghệ danh Kai.
Thí sinh Sheridan Mortlock.
Các cô gái tạo dáng bên bàn trái cây nhiệt đới.
Người đẹp Jade Richardson.
Thí sinh Cara Mooney, cô đoạt ngôi á hậu hai.
Thí sinh Chloe Isabella Hardy.
Như Anh
Ảnh: MUA