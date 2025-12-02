Dân Mỹ chật vật vì giá khí đốt 'chỉ tăng không giảm'

Người dân Mỹ đối mặt với chi phí năng lượng đắt đỏ kéo dài, khi giá khí đốt tiếp tục tăng bất chấp cam kết hạ nhiệt lạm phát từ chính quyền Trump.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) gần đây công bố phân tích cho thấy các hộ gia đình Mỹ đang phải trả thêm trung bình 4% chi phí khí đốt trong năm nay so với mức chi tiêu năm 2024.

Số liệu cho thấy chi phí khí đốt dẫn vào các hộ gia đình trong tháng 9 đã tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong mọi danh mục hàng hóa mà chính phủ Mỹ theo dõi, vượt qua cả mức tăng giá của thực phẩm, chi phí y tế và quần áo.

Thực tế này đang đi ngược lại cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc "chấm dứt lạm phát" và cắt giảm một nửa chi phí năng lượng cho người dân ngay trong năm đầu nhiệm kỳ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright mới đây thừa nhận trên Fox rằng chính phủ có thể cần thêm thời gian và hy vọng đà tăng giá điện sẽ dừng lại vào nửa đầu năm 2026.

Xe của công ty Arneson bơm khí đốt cho một nông trang ở Yorkville, bang Illinois. Ảnh: AFP

Giới phân tích cho rằng giá khí đốt, nguồn năng lượng được khoảng một nửa số gia đình Mỹ sử dụng để nấu nướng và sưởi ấm, tăng cao do nhiều yếu tố, từ thời tiết cực đoan, cuộc xung đột tại Ukraine và chi phí của nhà cung cấp.

Chính sách thúc đẩy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tổng thống Trump cũng góp phần khiến giá khí đốt "chỉ tăng không giảm". Cựu tổng thống Joe Biden từng tạm dừng xuất khẩu LNG trong nhiệm kỳ, sau khi Bộ Năng lượng Mỹ khi đó cảnh báo rủi ro tăng giá khí đốt nội địa. Ông Trump đã đảo ngược chính sách này sau khi nhậm chức và cấp phép thiết lập 4 cảng xuất khẩu LNG mới.

Mỹ hiện là nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, bán ra nước ngoài gần 425 triệu m3 mỗi ngày trong năm nay, tăng 25% so với năm 2024. EIA dự báo giá bán buôn khí đốt ở Mỹ năm tới sẽ tăng 16% so với năm 2025, chủ yếu do xuất khẩu LNG tăng, trong khi sản lượng khai thác đi ngang.

"Chúng ta đang xuất khẩu LNG nhưng lại nhập khẩu sự biến động và giá cao vào hệ thống khí đốt của Mỹ", chuyên gia Clark Williams-Derry tại Viện Phân tích Tài chính và Kinh tế Năng lượng cảnh báo.

Bên cạnh giá năng lượng, người dân Mỹ còn chịu thêm gánh nặng tài chính do khủng hoảng khí hậu. Phí bảo hiểm nhà ở dự kiến tăng trung bình 16% vào năm 2027 do thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, lũ lụt hiện gây ra thiệt hại trung bình hơn 45 tỷ USD mỗi năm và được dự báo có thể tăng thêm một phần ba trong 30 năm tới.

"Với những người phụ thuộc vào khí đốt để sưởi ấm, họ sắp nhận những hóa đơn đắt đỏ hơn, không chỉ trong mùa đông. Tình trạng này có thể kéo dài và các gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp sẽ phải oằn mình gánh chịu", Williams-Derry nhận định.

Thanh Danh (Theo Guardian, EIA)