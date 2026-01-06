Đan Mạch yêu cầu Mỹ không dùng vũ lực để giành Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cảnh báo nếu Mỹ chiếm đảo Greenland bằng vũ lực, điều đó sẽ phá hủy 80 năm liên kết an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 5/1 nói rằng "cần xem xét nghiêm túc" lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông muốn sáp nhập đảo Greenland. Bà Frederiksen cho biết thêm đã nhiều lần thể hiện rõ lập trường phản đối của Đan Mạch về vấn đề này và Greenland cũng nhiều lần khẳng định họ không muốn trở thành một phần của Mỹ.

"Nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự một nước thành viên NATO, mọi thứ sẽ chấm dứt, trong đó có NATO và an ninh thời hậu Thế chiến II", bà Frederiksen cảnh báo.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Brussels, Bỉ, tháng 12/2025. Ảnh: Reuters

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cùng ngày cũng khẳng định "không thể so sánh Greenland với Venezuela", sẽ không có chuyện hòn đảo này "bị chiếm đóng chỉ sau một đêm".

Ông Nielsen trước đó đăng lên mạng xã hội yêu cầu Tổng thống Mỹ "không gây áp lực, không ám chỉ, không ảo tưởng về chuyện sáp nhập". Thủ hiến Greenland khẳng định sẵn sàng đối thoại, nhưng điều này phải diễn ra thông qua các kênh chính thống và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Việc Mỹ mở chiến dịch quân sự ở Venezuela hôm 3/1 làm dấy lên những lo ngại về hành động của ông Trump với đảo Greenland. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Tổng thống Mỹ hôm 4/1 nhắc lại rằng nước này cần Greenland vì an ninh quốc gia. "Chúng ta sẽ lo liệu vấn đề Greenland trong khoảng hai tháng nữa. Hãy bàn về Greenland trong 20 ngày nữa", ông Trump nói.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)