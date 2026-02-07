Đan Mạch và Trung Quốc gia hạn hợp tác hàng hải xanh

Đan Mạch và Trung Quốc tái khẳng định cam kết phối hợp phát triển công nghệ hàng hải và đóng tàu thân thiện môi trường, hướng tới giảm phát thải ngành vận tải biển toàn cầu.

Hai nước vừa gia hạn thỏa thuận song phương về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hàng hải xanh và đóng tàu. Thỏa thuận được hai bên làm mới trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Lý Lạc Thành và Bộ trưởng Công nghiệp, Kinh doanh và Tài chính Đan Mạch Morten Bødskov tại Bắc Kinh.

Tại cuộc họp, hai bên thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu xanh và công nghệ hàng hải xanh, đồng thời gia hạn Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển công nghệ hàng hải xanh và ngành đóng tàu giữa hai bộ. Trung Quốc và Đan Mạch cho biết quan hệ hợp tác hàng hải giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy lẫn nhau, lợi ích chung và thế mạnh bổ trợ, đồng thời cùng hướng tới nâng cao an toàn hàng hải và giảm tác động khí hậu, môi trường từ hoạt động vận tải biển.

Ông Li Cheng cho biết Trung Quốc và Đan Mạch có tính bổ trợ lớn trong lĩnh vực đóng tàu và công nghệ hàng hải. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp chiến lược và điều phối chính sách với Đan Mạch, cùng phát triển công nghệ cho tàu sử dụng nhiên liệu phát thải thấp và không carbon, thúc đẩy hợp tác về các quy tắc và tiêu chuẩn hàng hải quốc tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xe năng lượng mới và công nghiệp số, qua đó đóng góp nhiều hơn cho phát triển xanh toàn cầu.

Về phía Đan Mạch, Bộ trưởng Morten Bødskov cho rằng việc tăng cường hợp tác song phương phù hợp định hướng phát triển công nghiệp của cả hai nước. Đan Mạch sẽ khuyến khích doanh nghiệp trong nước mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, tăng cường hiện diện kinh doanh và đưa hợp tác công nghiệp song phương lên tầm cao mới.

Thế Đan (Seatrade Maritime News)