Đan Mạch từng 'sẵn sàng cho nổ đường băng' nếu Greenland bị tấn công

Các binh sĩ Đan Mạch tới Greenland hồi tháng 1 đã chuẩn bị phương án cho nổ đường băng nếu bị tấn công, khi ông Trump dọa sử dụng vũ lực với hòn đảo.

Đài phát thanh truyền hình quốc gia Đan Mạch (DR) ngày 19/3 dẫn lời các quan chức chính phủ và quân đội cho hay binh sĩ nước này đã đem theo thuốc nổ và túi máu dự trữ khi được triển khai tới Greenland từ tháng 1, nhằm chuẩn bị cho kịch bản hòn đảo bị tấn công sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ phương án sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Thuốc nổ được họ chuẩn bị để sẵn sàng cho nổ đường băng tại sân bay chủ chốt trên đảo, trong khi các túi máu được mang theo để có thể cứu chữa cho thương binh trong trường hợp nổ ra giao tranh. Đây là những thứ mà quân đội Đan Mạch thường không mang theo trong các hoạt động bình thường ở Greenland.

Hai quan chức cấp cao châu Âu xác nhận thông tin này, trong khi Bộ Quốc phòng Đan Mạch không đưa ra bình luận. "Vì lý do an ninh, chỉ một số ít người được biết về chiến dịch trên", một quan chức cấp cao quân đội Đan Mạch cho hay.

Cả Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên NATO và vấn đề Greenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch, đã gây chia rẽ sâu sắc giữa Washington với các đồng minh châu Âu.

Binh sĩ Đan Mạch tới Greenland hôm 19/1. Ảnh: Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn sáp nhập Greenland để đảm bảo an ninh quốc gia cho Mỹ, kể cả bằng biện pháp quân sự. Lãnh đạo Greenland và chính phủ Đan Mạch đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu mua lại hòn đảo của ông.

Theo DR, các nguồn tin cho biết Copenhagen đã yêu cầu Paris, Berlin cũng như các quốc gia Bắc Âu hỗ trợ chính trị bằng cách thể hiện tinh thần đoàn kết châu Âu mạnh mẽ và tổ chức thêm các hoạt động quân sự chung tại Greenland.

Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày 3/1, khi đặc nhiệm Mỹ đột kích vào Caracas, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ngày hôm sau, ông Trump tuyên bố sẽ "giải quyết vấn đề Greenland trong khoảng hai tháng nữa".

"Khi ông Trump liên tục nói muốn tiếp quản Greenland, cộng thêm những gì đã xảy ra ở Venezuela, chúng tôi phải nghiêm túc xem xét mọi kịch bản", quan chức cấp cao Đan Mạch giấu tên cho hay.

Một quan chức châu Âu khác nhận định "sau vụ Venezuela, Mỹ tin rằng họ có thể làm được mọi việc".

Ngay sau đó, một đơn vị quân đội nhỏ gồm các binh sĩ Đan Mạch, Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển đã được điều đến thủ phủ Nuuk của Greenland và thị trấn Kangerlussuaq ở phía bắc, nơi có sân bay trọng yếu.

Thời điểm đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đây chỉ là lực lượng tiền trạm và họ sẽ được tăng cường thêm các "nguồn lực trên bộ, trên không và trên biển".

Vị trí Greenland. Đồ họa: BBC

DR cho biết đợt triển khai tiếp theo bao gồm các binh sĩ tinh nhuệ của Đan Mạch và một đơn vị của Pháp được huấn luyện để tác chiến tại các vùng núi cao, giá lạnh. Máy bay Đan Mạch và một tàu hải quân Pháp cũng đã được điều đến vùng Bắc Đại Tây Dương.

Việc triển khai này được công bố nằm trong cuộc tập trận chung do Đan Mạch dẫn đầu mang tên Chiến dịch Arctic Endurance, nhưng lý do thực sự là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra, theo DR.

Đài này cho hay chính phủ Đan Mạch khi đó quyết định các binh sĩ sẽ chiến đấu nếu Greenland bị tấn công và đường băng ở Nuuk và Kangerlussuaq sẽ bị kích nổ để ngăn máy bay quân sự hạ cánh.

"Cái giá mà Mỹ phải trả sẽ phải được đẩy lên cao. Mỹ sẽ phải thực hiện một hành động thù địch để có được Greenland", một quan chức quốc phòng Đan Mạch tiết lộ với DR, nhưng cũng thừa nhận lực lượng đồn trú khó có khả năng đẩy lùi hoàn toàn một cuộc tấn công từ Mỹ.

Ông Trump đến ngày 21/1 tuyên bố "không muốn sử dụng vũ lực và sẽ không dùng vũ lực" với Greenland khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Thông báo này của Tổng thống Mỹ được cho là đã giúp hạ nhiệt tình hình đáng kể.

Ông Trump sau đó cho hay đang tìm cách đàm phán để đưa ra giải pháp thỏa hiệp cho vấn đề Greenland. Tuy nhiên, vấn đề này hiện không còn được chú ý nhiều, khi Mỹ dồn lực cho cuộc chiến tại Iran.

Hồng Hạnh (Theo BBC, Guardian)