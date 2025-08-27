Đan Mạch triệu nhà ngoại giao Mỹ vì Greenland

Đan Mạch triệu đại biện Mỹ sau thông tin Washington thực hiện các nỗ lực nhằm can thiệp vào Greenland, hòn đảo mà ông Trump muốn kiểm soát.

Truyền thông Đan Mạch hôm nay đưa tin ít nhất ba quan chức Mỹ có mối liên hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây xuất hiện ở đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Họ nỗ lực thu thập thông tin về các vấn đề từng gây căng thẳng giữa hòn đảo và chính phủ Đan Mạch, như việc tách trẻ em Greenland khỏi gia đình và bê bối cưỡng ép tránh thai.

"Chúng tôi nhận thấy các thế lực nước ngoài vẫn tiếp tục quan tâm đến Greenland và vị thế của hòn đảo ở Đan Mạch. Do đó, không có gì ngạc nhiên nếu chúng tôi chứng kiến những nỗ lực từ bên ngoài nhằm tác động đến tương lai của Đan Mạch", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho hay.

Ông khẳng định mọi nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Đan Mạch đều "không thể chấp nhận được". "Tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triệu đại biện Mỹ đến trao đổi tại bộ", Ngoại trưởng Rasmussen cho hay.

Phái bộ Mỹ tại Copenhagen hiện do đại biện Mark Stroh đứng đầu. Sứ quán Mỹ hiện chưa lên tiếng về sự việc. Đại biện là người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao khi chưa có đại sứ hoặc khi đại sứ vắng mặt.

Một góc đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh ông muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch, không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Trong phiên điều trần trước Hạ viện hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận Lầu Năm Góc "chuẩn bị phương án cho mọi tình huống" khi được hỏi liệu Mỹ có thật sự sẵn sàng dùng vũ lực để kiểm soát Greenland hay không. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thêm chi tiết kế hoạch, bất chấp nhiều câu hỏi từ các nghị sĩ.

Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn cư dân Greenland ủng hộ độc lập khỏi Đan Mạch nhưng không muốn sáp nhập Mỹ. Chính phủ Đan Mạch nhiều lần tuyên bố Greenland "không phải để bán" và chỉ trích các động thái của chính quyền Trump.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)