Đan Mạch phát hiện drone lạ bay trên căn cứ quân sự lớn nhất nước

Loạt drone không rõ nguồn gốc bay qua các địa điểm quân sự của Đan Mạch, trong đó có căn cứ quân sự Karup lớn nhất quốc gia.

Cảnh sát Đan Mạch thông báo phát hiện "1-2 thiết bị bay không người lái (drone) lạ gần và trên bầu trời căn cứ Karup" ở miền tây vào tối 26/9. Lực lượng cảnh sát đã không bắn hạ các drone và đang phối hợp với quân đội để điều tra.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm nay xác nhận phát hiện loạt drone chưa rõ nguồn gốc gần các cơ sở quân sự trong đêm. Giới chức đã triển khai một số lực lượng ứng phó.

Karup là căn cứ quân sự lớn nhất quốc gia, nơi đặt toàn bộ lực lượng trực thăng, hệ thống giám sát không phận, trường bay, các đơn vị hậu cần, cũng là nơi đặt một số bộ phận của Bộ Tư lệnh Quốc phòng.

Căn cứ quân sự Karup ở miền tây Đan Mạch. Ảnh: Airlive

Đan Mạch đã phát hiện hàng loạt drone lạ kể từ đầu tuần, khiến nhiều sân bay phải đóng cửa. Cảnh sát Đan Mạch ngày 25/9 phát hiện loạt drone tại căn cứ Skrydstrup, nơi đóng quân của phi đội tiêm kích tàng hình F-35 và chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16. Những chiếc drone rời đi sau vài giờ, không rõ tung tích.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng ngày cho biết nước này là "nạn nhân của các cuộc tấn công hỗn hợp".

Loạt drone xuất hiện vài ngày sau khi Đan Mạch tuyên bố sẽ trang bị vũ khí chính xác tầm xa lần đầu tiên, "trong bối cảnh Nga là mối đe dọa nhiều năm tới".

Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch mô tả sự việc là "hành động khiêu khích được dàn dựng" nhằm tạo lý do leo thang căng thẳng, những suy đoán rằng Moskva liên quan đến những chiếc drone là "vô lý".

Đức Trung (Theo AFP, Reuters)