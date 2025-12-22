Đan Mạch phản đối ông Trump bổ nhiệm đặc phái viên về Greenland

Đan Mạch phản ứng giận dữ và tuyên bố triệu đại sứ Mỹ sau khi ông Trump chọn Thống đốc Louisiana Landry làm đặc phái viên về Greenland.

"Tôi rất tức giận với quyết định bổ nhiệm và tuyên bố đó. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 22/12, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chọn đặc phái viên về Greenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch mà ông Trump từng đe dọa sáp nhập.

Ông Trump trước đó thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry vào chức vụ này. "Jeff hiểu rõ Greenland quan trọng thế nào đối với an ninh quốc gia và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích đất nước vì an toàn, an ninh cũng như sự sống còn của các đồng minh và cả thế giới. Chúc mừng Jeff!", ông Trump cho biết thêm.

Thống đốc Jeff Landry tại Washington hồi năm 2022. Ảnh: AP

Ông Landry đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ trên X sau thông báo trên, khẳng định bản thân "rất vinh dự khi được phục vụ ở vị trí này để đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ", đồng thời lưu ý rằng vai trò này hoàn toàn không ảnh hưởng tới nhiệm vụ Thống đốc Louisiana.

Ngoại trưởng Rasmussen cho biết Bộ Ngoại giao Đan Mạch sẽ triệu đại sứ Mỹ trong những ngày tới để yêu cầu giải thích rõ sự việc.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Vị trí của đảo Greenland so với Mỹ và Đan Mạch. Đồ họa: DW

Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh ông muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch, không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn cư dân Greenland ủng hộ độc lập khỏi Đan Mạch nhưng không muốn sáp nhập Mỹ. Chính phủ Đan Mạch nhiều lần tuyên bố Greenland "không phải để bán" và chỉ trích các động thái của chính quyền Trump.

