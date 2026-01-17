Đan Mạch 'kêu gọi quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu về Greenland'

Phái đoàn Đan Mạch đề nghị quốc hội Mỹ hoãn bỏ phiếu về quyền hạn chiến tranh liên quan đến Greenland, lo ngại nó sẽ củng cố quyết tâm sáp nhập của ông Trump, theo Politico.

Báo Mỹ Politico ngày 16/1 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết các quan chức Đan Mạch trong cuộc họp kín ngày 14/1 tại Đồi Capitol đã đề nghị các nghị sĩ Mỹ hoãn bỏ phiếu về nghị quyết ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng vũ lực chống lại đảo Greenland mà không có sự phê chuẩn của quốc hội.

Cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt, cùng các thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska, Angus King của Maine và Ruben Gallego của Arizona. Cuộc họp được tổ chức nhằm trấn an giới chức Đan Mạch và Greenland rằng họ có sự ủng hộ tại quốc hội Mỹ.

Thượng nghị sĩ Gallego là người thúc đẩy dự thảo nghị quyết quyền lực chiến tranh về Greenland, với mục tiêu buộc mọi hành động sử dụng vũ lực đối với hòn đảo thuộc Đan Mạch phải có sự chấp thuận của quốc hội.

Các quan chức Đan Mạch lập luận rằng nếu đưa nghị quyết ra bỏ phiếu mà không đảm bảo được sự ủng hộ mạnh mẽ, áp đảo từ các nghị sĩ Cộng hòa, lập trường của Copenhagen có thể bị suy yếu và vô tình thúc đẩy quyết tâm kiểm soát Greenland của ông Trump.

Ngoại trưởng Đan Mạch Rasmussen (trái) và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Greenland Motzfeldt trong họp báo ngày 14/1 tại Washington. Ảnh: AFP

Sau cuộc họp, ông Gallego cho biết việc đưa nghị quyết ra bỏ phiếu chưa phải là ưu tiên hàng đầu. "Tôi sẽ tạm coi nghị quyết như một phương án, trong trường hợp thực sự cần đến", ông nói với Politico. "Nội dung nghị quyết đã có sẵn và có thể sử dụng khi cần thiết".

Đại sứ quán Đan Mạch từ chối bình luận về cuộc họp ngày 14/1. Ông Rasmussen và bà Motzfeldt cũng đã gặp các quan chức chính quyền Trump vào cùng ngày, song cuộc gặp không giúp tháo gỡ bế tắc.

Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định phải kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này. Một số nước châu Âu sau đó tuyên bố triển khai quân đến Greenland trong nỗ lực tăng cường an ninh cho hòn đảo. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố lực lượng châu Âu hiện diện ở Greenland không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Đức Trung (Theo Politico, AP, Hill)